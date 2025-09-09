Пошлины Трампа увеличивают стоимость новых iPhone: впервые за 5 лет стоимость продукции Apple может существенно повыситься
Торговый спор между США и Китаем грозит ростом производственных издержек Apple. Цены на iPhone 17 могут вырасти на 50-100 долларов из-за 25% импортной пошлины.
Торговый спор между США и Китаем угрожает ростом производственных затрат; таможенные тарифы способны повлиять на стоимость iPhone 17, передает УНН со ссылкой на newsweek.
Детали
В кругу аналитиков считают, что Apple может впервые за пять лет осуществить полное повышение цен, при этом цены на некоторые модели вырастут на 50-100 долларов. Сейчас позиции Apple испытывают "внешнее давление" торгового противодействия, на фоне усиления Трампом тарифных угроз в отношении товаров китайского производства.
В Белом доме следуют плану, согласно цели переноса производства технологий в США. Это создает давление для глобальной цепи поставок продукции компании Apple.
Справочно: следует понимать, что производство товаров Apple Inc. в значительной степени базируется в Китае, а с недавних пор – осваивается в Индии. В концепции политики Вашингтона, Apple сталкивается с 25% импортной пошлиной для iPhone, поставляемых в США. Это может значительно повысить цены.
Чтобы как-то справиться, производителю iPhone следует "удачно" перенести цепи производства и запланировать необходимое "поглощение" расходов.
Тим Кук, генеральный директор Apple, пытался смягчить влияние на расходы, расширяя производственные операции в Индии. Также Apple передислоцирует крупные партии iPhone в США, прежде чем пошлины вступят в силу.
Согласно статистике, с 2020 года Apple взимает 800 долларов за базовую модель iPhone. А за ее высококачественный вариант - 1200 долларов.
Повышение, связанное с тарифами, может значительно увеличить эти цифры
Тарифы, цепь поставок и стоимость iPhone 17 - мнения экспертов
Стоимость современного iPhone, произведенного в США, составит около 3500 долларов, считает Дэн Айвз, глобальный руководитель отдела технологических исследований в Wedbush.
Также, еще в 2018 году инвестор Гленн Люк отмечал - перенос всего производства iPhone в США приведет к росту цен до диапазона "от 30 000 до 100 000 долларов".
Аргументация в следующем:
- набор навыков американских работников разительно отличается от квалификации в странах-экспортерах технологий;
- не будет рабочей силы, необходимой для массового производства iPhone, если они будут доставлены только в США;
- распространенные представления о том, что Китай является технологическим центром из-за дешевой рабочей силы, устарели. Но рабочая сила КНР лучше обучена для нужд производственной линии iPhone.
Напомним
9 сентября Apple презентует новое семейство устройств iPhone на мероприятии "Awe Dropping". Новая линейка должна отразить ранее запланированные Apple "кардинальные" преобразования