Пошлины Трампа увеличивают стоимость новых iPhone: впервые за 5 лет стоимость продукции Apple может существенно повыситься

$41.250.03
48.380.22
ukenru
14:25 • 858 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 32529 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 58382 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 51932 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 32683 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28841 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27668 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39691 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 57657 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29235 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
47%
752мм
Популярные новости
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 13168 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 35901 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27257 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 6058 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 7392 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 36003 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 58376 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 51927 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 57655 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 48954 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Елена Соседка
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Непал
Донецкая область
Польша
Молдова
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 27331 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 30139 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 29077 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 98151 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 55030 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Пошлины Трампа увеличивают стоимость новых iPhone: впервые за 5 лет стоимость продукции Apple может существенно повыситься

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Торговый спор между США и Китаем грозит ростом производственных издержек Apple. Цены на iPhone 17 могут вырасти на 50-100 долларов из-за 25% импортной пошлины.

Пошлины Трампа увеличивают стоимость новых iPhone: впервые за 5 лет стоимость продукции Apple может существенно повыситься

Торговый спор между США и Китаем угрожает ростом производственных затрат; таможенные тарифы способны повлиять на стоимость iPhone 17, передает УНН со ссылкой на newsweek.

Детали

В кругу аналитиков считают, что Apple может впервые за пять лет осуществить полное повышение цен, при этом цены на некоторые модели вырастут на 50-100 долларов. Сейчас позиции Apple испытывают "внешнее давление" торгового противодействия, на фоне усиления Трампом тарифных угроз в отношении товаров китайского производства.

В Белом доме следуют плану, согласно цели переноса производства технологий в США. Это создает давление для глобальной цепи поставок продукции компании Apple.

Справочно: следует понимать, что производство товаров Apple Inc. в значительной степени базируется в Китае, а с недавних пор – осваивается в Индии. В концепции политики Вашингтона, Apple сталкивается с 25% импортной пошлиной для iPhone, поставляемых в США. Это может значительно повысить цены.

Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию09.09.25, 10:22 • 36015 просмотров

Чтобы как-то справиться, производителю iPhone следует "удачно" перенести цепи производства и запланировать необходимое "поглощение" расходов.

Тим Кук, генеральный директор Apple, пытался смягчить влияние на расходы, расширяя производственные операции в Индии. Также Apple передислоцирует крупные партии iPhone в США, прежде чем пошлины вступят в силу.

Согласно статистике, с 2020 года Apple взимает 800 долларов за базовую модель iPhone. А за ее высококачественный вариант - 1200 долларов.

Повышение, связанное с тарифами, может значительно увеличить эти цифры

- пишет Newsweek.

Тарифы, цепь поставок и стоимость iPhone 17 - мнения экспертов

Стоимость современного iPhone, произведенного в США, составит около 3500 долларов, считает Дэн Айвз, глобальный руководитель отдела технологических исследований в Wedbush.

Также, еще в 2018 году инвестор Гленн Люк отмечал - перенос всего производства iPhone в США приведет к росту цен до диапазона "от 30 000 до 100 000 долларов".

Аргументация в следующем:

  • набор навыков американских работников разительно отличается от квалификации в странах-экспортерах технологий;
    • не будет рабочей силы, необходимой для массового производства iPhone, если они будут доставлены только в США;
      • распространенные представления о том, что Китай является технологическим центром из-за дешевой рабочей силы, устарели. Но рабочая сила КНР лучше обучена для нужд производственной линии iPhone.

        Напомним

        9 сентября Apple презентует новое семейство устройств iPhone на мероприятии "Awe Dropping". Новая линейка должна отразить ранее запланированные Apple "кардинальные" преобразования

        Игорь Тележников

        ЭкономикаТехнологии
        Тим Кук
        Дональд Трамп
        Индия
        Китай
        Соединённые Штаты
        Apple Inc.