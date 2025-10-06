Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, його наступником ймовірно стане Джон Тернус - Вloomberg
Генеральний директор Apple Тім Кук може перейти до ради директорів, а його місце займе Джон Тернус, який очолює відділ розробки апаратного забезпечення. Тернус працює в Apple з 2001 року і має значний технічний досвід.
Apple готується до масштабної зміни керівництва: чинний генеральний директор Тім Кук може залишити свою посаду, а його наступником може стати глава відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус. Про це з посиланням на інсайдерів повідомило агентство Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, Куку, який у листопаді відзначить 65-річчя, пропонують перейти до ради директорів, а Тернус, якому 50 років, очолити компанію. На думку експертів, його вік і досвід дозволять ефективно керувати Apple ще близько десяти років.
Журналіст Bloomberg Марк Гурман виділяє кілька причин на користь такого кроку: Apple потребує лідера з глибоким технічним бекграундом, оскільки компанія відстає у сферах штучного інтелекту, "розумного дому" та автономних транспортних засобів. Тернус користується повагою серед співробітників і довірою Кука, який уже делегував йому значні повноваження.
Джон Тернус працює в Apple із 2001 року. Він розпочав із розробки дисплеїв для MacBook, потім перейшов у відділ iPad, керував проектами AirPods і iPhone, а віднедавна відповідає ще й за Apple Watch.
У компанії поки не підтвердили інформацію про можливі перестановки. Раніше, у липні, Bloomberg повідомляв, що попри очікувану хвилю змін у топ-менеджменті, Кук може залишатися CEO ще щонайменше п’ять років.
