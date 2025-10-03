В Україну за тиждень з дати релізу контрабандою намагалися ввезти 76 нових iPhone 17

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 11419 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 15078 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13071 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26396 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28729 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19080 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19508 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16058 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15315 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18175 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярнi новини
росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових3 жовтня, 04:29 • 7526 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 12720 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 35819 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19735 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10721 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 902 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10936 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 11419 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 15078 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 26396 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19905 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 27664 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 70674 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 78295 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 58732 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

В Україну за тиждень з дати релізу контрабандою намагалися ввезти 76 нових iPhone 17

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Держмитслужба повідомила про вилучення 421 iPhone, включаючи 76 нових iPhone 17, на кордоні України за тиждень до їх офіційного релізу. За цей же період офіційно імпортовано 9 584 iPhone з митними платежами 63,8 млн грн.

В Україну за тиждень з дати релізу контрабандою намагалися ввезти 76 нових iPhone 17

За тиждень від старту продажів 17-ї серії iPhone у світі на кордоні України вилучили контрабанду 421 таких смартфонів Apple різних моделей, у тому числі 76 нових iPhone 17, повідомили у п'ятницю у Держмитслужбі, пише УНН.

У період з 19 по 26 вересня - від старту продажів нової 17-ї серії iPhone у світі до їх офіційного релізу в Україні, митники виявили спроби незаконного переміщення через кордон України 421 iPhone різних моделей, зокрема й найновіших - щойно презентованих на світовому ринку

- повідомили в митній службі.

Серед них, як вказано, - 76 одиниць iPhone 17 серії, 148 - iPhone 16 серії, 186 - iPhone 14 серії та кілька моделей 15 і 13 поколінь. Найчастіше смартфони прямували з Європи, зокрема з Польщі, Румунії та Австрії.

При цьому телефони, за даними митників, переміщували без декларування або ж намагалися приховати від митного контролю, тобто використовували спеціально виготовлені сховища. Такі дії кваліфікуються за статтями 471 та 483 Митного кодексу України відповідно. Ці статті тягнуть за собою накладення штрафу та конфіскацію предметів правопорушення.

"Наразі всі вилучені телефони вже поміщені на склади митниць та очікують на передачу справ до суду щодо визначення їх подальшої долі", - сказано у повідомленні.

У той же період, з 19 по 26 вересня, в Україну було імпортовано 9 584 iPhone різних моделей зі сплатою митних платежів у розмірі 63,8 млн грн

- зазначили у митній службі.

На кордоні зупинили рекордну партію контрабандних iPhone на 8 млн грн22.09.25, 12:26 • 3116 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПТехнології
Державний кордон України
Державна митна служба України
Австрія
Європа
Румунія
Україна
Польща