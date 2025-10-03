В Україну за тиждень з дати релізу контрабандою намагалися ввезти 76 нових iPhone 17

За тиждень від старту продажів 17-ї серії iPhone у світі на кордоні України вилучили контрабанду 421 таких смартфонів Apple різних моделей, у тому числі 76 нових iPhone 17, повідомили у п'ятницю у Держмитслужбі, пише УНН.

У період з 19 по 26 вересня - від старту продажів нової 17-ї серії iPhone у світі до їх офіційного релізу в Україні, митники виявили спроби незаконного переміщення через кордон України 421 iPhone різних моделей, зокрема й найновіших - щойно презентованих на світовому ринку

Серед них, як вказано, - 76 одиниць iPhone 17 серії, 148 - iPhone 16 серії, 186 - iPhone 14 серії та кілька моделей 15 і 13 поколінь. Найчастіше смартфони прямували з Європи, зокрема з Польщі, Румунії та Австрії.

При цьому телефони, за даними митників, переміщували без декларування або ж намагалися приховати від митного контролю, тобто використовували спеціально виготовлені сховища. Такі дії кваліфікуються за статтями 471 та 483 Митного кодексу України відповідно. Ці статті тягнуть за собою накладення штрафу та конфіскацію предметів правопорушення.

"Наразі всі вилучені телефони вже поміщені на склади митниць та очікують на передачу справ до суду щодо визначення їх подальшої долі", - сказано у повідомленні.

У той же період, з 19 по 26 вересня, в Україну було імпортовано 9 584 iPhone різних моделей зі сплатою митних платежів у розмірі 63,8 млн грн