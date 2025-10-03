В Украину за неделю с даты релиза контрабандой пытались ввезти 76 новых iPhone 17
Киев • УНН
Гостаможслужба сообщила об изъятии 421 iPhone, включая 76 новых iPhone 17, на границе Украины за неделю до их официального релиза. За этот же период официально импортировано 9 584 iPhone с таможенными платежами 63,8 млн грн.
За неделю с момента старта продаж 17-й серии iPhone в мире на границе Украины изъяли контрабанду 421 такого смартфона Apple разных моделей, в том числе 76 новых iPhone 17, сообщили в пятницу в Гостаможслужбе, пишет УНН.
В период с 19 по 26 сентября – от старта продаж новой 17-й серии iPhone в мире до их официального релиза в Украине, таможенники выявили попытки незаконного перемещения через границу Украины 421 iPhone различных моделей, в том числе и новейших – только что презентованных на мировом рынке
Среди них, как указано, – 76 единиц iPhone 17 серии, 148 – iPhone 16 серии, 186 – iPhone 14 серии и несколько моделей 15 и 13 поколений. Чаще всего смартфоны следовали из Европы, в частности из Польши, Румынии и Австрии.
При этом телефоны, по данным таможенников, перемещали без декларирования или же пытались скрыть от таможенного контроля, то есть использовали специально изготовленные хранилища. Такие действия квалифицируются по статьям 471 и 483 Таможенного кодекса Украины соответственно. Эти статьи влекут наложение штрафа и конфискацию предметов правонарушения.
"Сейчас все изъятые телефоны уже помещены на склады таможен и ожидают передачи дел в суд по определению их дальнейшей судьбы", - говорится в сообщении.
В тот же период, с 19 по 26 сентября, в Украину было импортировано 9 584 iPhone различных моделей с уплатой таможенных платежей в размере 63,8 млн грн
