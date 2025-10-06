Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple, его преемником вероятно станет Джон Тернус - Bloomberg
Киев • УНН
Генеральный директор Apple Тим Кук может перейти в совет директоров, а его место займет Джон Тернус, возглавляющий отдел разработки аппаратного обеспечения. Тернус работает в Apple с 2001 года и имеет значительный технический опыт.
Apple готовится к масштабной смене руководства: действующий генеральный директор Тим Кук может покинуть свой пост, а его преемником может стать глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщило агентство Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, Куку, который в ноябре отметит 65-летие, предлагают перейти в совет директоров, а Тернусу, которому 50 лет, возглавить компанию. По мнению экспертов, его возраст и опыт позволят эффективно управлять Apple еще около десяти лет.
В Украину за неделю с даты релиза контрабандой пытались ввезти 76 новых iPhone 1703.10.25, 16:19 • 2486 просмотров
Журналист Bloomberg Марк Гурман выделяет несколько причин в пользу такого шага: Apple нуждается в лидере с глубоким техническим бэкграундом, поскольку компания отстает в сферах искусственного интеллекта, "умного дома" и автономных транспортных средств. Тернус пользуется уважением среди сотрудников и доверием Кука, который уже делегировал ему значительные полномочия.
Джон Тернус работает в Apple с 2001 года. Он начал с разработки дисплеев для MacBook, затем перешел в отдел iPad, руководил проектами AirPods и iPhone, а с недавних пор отвечает еще и за Apple Watch.
В компании пока не подтвердили информацию о возможных перестановках. Ранее, в июле, Bloomberg сообщал, что несмотря на ожидаемую волну изменений в топ-менеджменте, Кук может оставаться CEO еще как минимум пять лет.
Apple под давлением администрации Трампа удалила приложения для отслеживания агентов Иммиграционной службы03.10.25, 15:18 • 3374 просмотра