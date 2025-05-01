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Apple можуть судити: компанію підозрюють у навмисному порушенні судової заборони

Київ • УНН

 • 3650 перегляди

Суд у США постановив, що Apple навмисно порушила судову заборону у справі проти Epic Games щодо конкуренції в App Store. Справу передано до прокуратури для можливого кримінального провадження.

Apple можуть судити: компанію підозрюють у навмисному порушенні судової заборони

Американська компанія Apple опинилася в центрі нового гучного скандалу. Суд у США постановив, що техногігант навмисно порушив попередню судову заборону, видану у справі проти Epic Games, яка стосувалася монопольної політики Apple в App Store. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, суд у США постановив, що компанія Apple навмисно порушила судову заборону у справі проти Epic Games, яка стосувалася конкуренції в App Store. В результаті цього, окружний суддя Івонн Гонсалес Роджерс передала справу до прокуратури Північного округу Каліфорнії для розгляду можливості відкриття кримінального провадження щодо неповаги до суду.

Apple відреагувала на рішення суду пізно ввечері в середу.

Ми категорично не згодні з рішенням. Ми виконаємо постанову суду і подамо апеляцію

- заявив представник Apple.

Винесене в середу рішення стосується позову, поданого 2021 року компанією Epic Games, творцем Fortnite, однієї з найпопулярніших ігор у світі, у якому стверджувалося, що клієнтам мають бути доступні сторонні варіанти оплати.

У ньому оскаржувалося, що Apple отримує комісію в розмірі до 30% від продажів, і стверджувалося, що App Store є монополістом.

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У своєму рішенні від 2021 року суддя Гонсалес Роджерс заявила, що Apple більше не може забороняти розробникам посилатися на свої власні механізми покупок.

У постанові про неповагу до суду, винесеній у середу, суддя Гонсалес Роджерс ухвалив, що Apple продовжувала втручатися в конкуренцію, роблячи спроби, які, за словами суду, "не допустимі".

Суддя Гонсалес Роджерс додала, що внутрішні документи компанії, які вона перевірила, показали, що Apple навмисно порушила судову заборону.

Документи показують, що Apple точно знала, що робить, і на кожному кроці вибирала найбільш неконкурентний варіант

 - написала вона.

Вона сказала, що генеральний директор Тім Кук проігнорував настійні заклики керівника Філіпа Шиллера змусити Apple дотримуватися заборони і дозволив фінансовому директору Луці Маестрі переконати його не робити цього.

Кук зробив невдалий вибір 

- написала вона.

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Вона також заявила, що віцепрезидент Apple з фінансів Алекс Роман "відверто брехав під присягою".

Суддя написав, що одним із прикладів спроб Apple обійти судову заборону стало рішення стягувати комісію в розмірі 27% за покупки поза додатком, хоча раніше компанія не стягувала жодної комісії.

За її словами, компанія також ввела нові обмеження і вимоги, щоб відмовити клієнтів від використання конкуруючих платформ для здійснення покупок.

У своєму пості на "X" засновник і генеральний директор Epic Games Тім Суїні повідомив, що наступного тижня його компанія поверне Fortnite в американський магазин застосунків для iOS.

Epic висуває мирну пропозицію: якщо Apple поширить на весь світ систему, вільну від непорозумінь і податків, встановлену судом, ми повернемо "Fortnite" до App Store в усьому світі та припинимо поточні й майбутні судові розгляди щодо цієї теми

- написав Суїні.

В іншому своєму пості Суїні різко розкритикував політику Apple, заявивши, що "сміттєві збори" у розмірі 15–30% мертві як у США, так і в Європі, згідно з чинним антимонопольним законодавством.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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