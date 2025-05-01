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Apple могут судить: компанию подозревают в умышленном нарушении судебного запрета

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

Суд в США постановил, что Apple намеренно нарушила судебный запрет по делу против Epic Games о конкуренции в App Store. Дело передано в прокуратуру для возможного уголовного производства.

Apple могут судить: компанию подозревают в умышленном нарушении судебного запрета

Американская компания Apple оказалась в центре нового громкого скандала. Суд в США постановил, что техногигант намеренно нарушил предыдущий судебный запрет, выданный по делу против Epic Games, который касался монопольной политики Apple в App Store. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, суд в США постановил, что компания Apple намеренно нарушила судебный запрет по делу против Epic Games, который касался конкуренции в App Store. В результате этого, окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс передала дело в прокуратуру Северного округа Калифорнии для рассмотрения возможности открытия уголовного производства по неуважению к суду.

Apple отреагировала на решение суда поздно вечером в среду.

Мы категорически не согласны с решением. Мы выполним постановление суда и подадим апелляцию

- заявил представитель Apple.

Вынесенное в среду решение касается иска, поданного в 2021 году компанией Epic Games, создателем Fortnite, одной из самых популярных игр в мире, в котором утверждалось, что клиентам должны быть доступны сторонние варианты оплаты.

В нем оспаривалось, что Apple получает комиссию в размере до 30% от продаж, и утверждалось, что App Store является монополистом.

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В своем решении от 2021 года судья Гонсалес Роджерс заявила, что Apple больше не может запрещать разработчикам ссылаться на свои собственные механизмы покупок.

В постановлении о неуважении к суду, вынесенном в среду, судья Гонсалес Роджерс постановил, что Apple продолжала вмешиваться в конкуренцию, предпринимая попытки, которые, по словам суда, "не допустимы".

Судья Гонсалес Роджерс добавила, что внутренние документы компании, которые она проверила, показали, что Apple намеренно нарушила судебный запрет.

Документы показывают, что Apple точно знала, что делает, и на каждом шагу выбирала наиболее неконкурентный вариант

 - написала она.

Она сказала, что генеральный директор Тим Кук проигнорировал настойчивые призывы руководителя Филипа Шиллера заставить Apple соблюдать запрет и позволил финансовому директору Луке Маэстри убедить его не делать этого.

Кук сделал неудачный выбор 

- написала она.

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Она также заявила, что вице-президент Apple по финансам Алекс Роман "откровенно лгал под присягой".

Судья написал, что одним из примеров попыток Apple обойти судебный запрет стало решение взимать комиссию в размере 27% за покупки вне приложения, хотя ранее компания не взимала никакой комиссии.

По ее словам, компания также ввела новые ограничения и требования, чтобы отговорить клиентов от использования конкурирующих платформ для совершения покупок.

В своем посте на "X" основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини сообщил, что на следующей неделе его компания вернет Fortnite в американский магазин приложений для iOS.

Epic выдвигает мирное предложение: если Apple распространит на весь мир систему, свободную от недоразумений и налогов, установленную судом, мы вернем "Fortnite" в App Store во всем мире и прекратим текущие и будущие судебные разбирательства по этой теме

- написал Суини.

В другом своем посте Суини резко раскритиковал политику Apple, заявив, что "мусорные сборы" в размере 15–30% мертвы как в США, так и в Европе, согласно действующему антимонопольному законодательству.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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