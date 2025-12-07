$42.180.00
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 21883 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 34659 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 33960 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 43251 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 49065 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 36373 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 71087 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 40960 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37860 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Компанія Apple зіткнулася з масовим відтоком топменеджерів та ключових інженерів, включаючи керівників ШІ та дизайну інтерфейсів. Це відбувається на тлі можливого звільнення головного архітектора чипів та відтоку інженерів ШІ до конкурентів.

Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників

Компанія Apple переживає найбільші кадрові перестановки за останні десятиліття: за кілька днів свої посади залишили топменеджери та ключові інженери, зокрема керівники напрямів ШІ, дизайну інтерфейсів та юридичного відділу. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Лише минулого тижня свої посади залишили керівники відділів штучного інтелекту та дизайну інтерфейсів Apple. Вони підпорядковувалися безпосередньо генеральному директору Тіму Куку, що свідчить про безпрецедентну зміну кадрів у верхньому керівництві Apple.

Ситуація може погіршитися через можливе звільнення ще одного стратегічно важливого фахівця - Джоні Срюджі, головного архітектора чипів Apple та віцепрезидента з апаратних технологій, який очолював розробку процесорів Apple Silicon.

Одночасно Apple стикається з відтоком інженерів у сфері ШІ, багато хто переходить до Meta, OpenAI та стартапів через вигідніші умови. Це створює ризики для компанії, що намагається наздогнати конкурентів у генеративному ШІ та модернізації Siri.

Apple готується випередити Samsung та повернути собі першість у світовому виробництві смартфонів – Bloomberg25.11.25, 21:22 • 3754 перегляди

Крім цього, у керівній ланці тривають зміни через планові відставки та вихід на пенсію ключових посадовців. Усередині компанії активно обговорюють наступника 65-річного Тіма Кука, і найімовірнішим кандидатом називають Джона Тернуса, керівника апаратного інжинірингу.

Попри кризу, Apple продовжує роботу над новими продуктами - складними моделями iPhone та iPad, робототехнікою та смартокулярами. Аналітики застерігають, що збереження конкурентоспроможності компанії у сфері ШІ залежатиме від здатності утримати ключові кадри.

Apple готується вперше вийти на ринок недорогих ноутбуків - ЗМІ04.11.25, 21:12 • 4202 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Техніка
Тім Кук
OpenAI
Bloomberg
Apple