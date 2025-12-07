Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників

Компанія Apple переживає найбільші кадрові перестановки за останні десятиліття: за кілька днів свої посади залишили топменеджери та ключові інженери, зокрема керівники напрямів ШІ, дизайну інтерфейсів та юридичного відділу. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Лише минулого тижня свої посади залишили керівники відділів штучного інтелекту та дизайну інтерфейсів Apple. Вони підпорядковувалися безпосередньо генеральному директору Тіму Куку, що свідчить про безпрецедентну зміну кадрів у верхньому керівництві Apple.

Ситуація може погіршитися через можливе звільнення ще одного стратегічно важливого фахівця - Джоні Срюджі, головного архітектора чипів Apple та віцепрезидента з апаратних технологій, який очолював розробку процесорів Apple Silicon.

Одночасно Apple стикається з відтоком інженерів у сфері ШІ, багато хто переходить до Meta, OpenAI та стартапів через вигідніші умови. Це створює ризики для компанії, що намагається наздогнати конкурентів у генеративному ШІ та модернізації Siri.

Крім цього, у керівній ланці тривають зміни через планові відставки та вихід на пенсію ключових посадовців. Усередині компанії активно обговорюють наступника 65-річного Тіма Кука, і найімовірнішим кандидатом називають Джона Тернуса, керівника апаратного інжинірингу.

Попри кризу, Apple продовжує роботу над новими продуктами - складними моделями iPhone та iPad, робототехнікою та смартокулярами. Аналітики застерігають, що збереження конкурентоспроможності компанії у сфері ШІ залежатиме від здатності утримати ключові кадри.

