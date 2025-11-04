Apple готується вперше вийти на ринок недорогих ноутбуків - ЗМІ

Компанія Apple Inc. готується вперше вийти на ринок недорогих ноутбуків, розробляючи бюджетний Mac, спрямований на те, щоб відвернути клієнтів від Chromebook та початкових ПК з Windows, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними ЗМІ, новий пристрій, розроблений для студентів, бізнесу та звичайних користувачів, буде орієнтований на людей, які переважно переглядають веб-сторінки, працюють з документами або займаються легким редагуванням медіа, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Apple також орієнтується на потенційних покупців iPad, які можуть віддати перевагу традиційному ноутбуку.

Пристрій під кодовою назвою J700 зараз активно тестується в Apple та перебуває на ранніх етапах виробництва з іноземними постачальниками. Компанія з Купертіно, Каліфорнія, планує запустити його в першій половині наступного року, повідомили джерела, які попросили не називати їх імен, оскільки продукт ще не анонсовано.

Речник Apple відмовився від коментарів.

Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg

Додамо

Bloomberg зауважив, що цей крок стане стратегічним зрушенням для Apple, яка традиційно зосереджувалася на преміальних пристроях зі значною нормою прибутку. Компанія також пообіцяла не ганятися за часткою ринку за допомогою пропозицій нижчого класу.

Але Apple стикається зі зростаючою загрозою з боку Chromebook, недорогих ноутбуків, що працюють під управлінням операційної системи Google Chrome OS. Існує також потенційна можливість залучити клієнтів Windows. Перехід Microsoft Corp. на Windows 11 розлютив деяких користувачів програмного забезпечення попереднього покоління та залишив їх без оновлень безпеки.

Акції виробника персональних комп'ютерів HP Inc. ненадовго впали до сесійного мінімуму після цих новин. Акції та акції виробника ПК Dell Technologies Inc. станом на 12:03 дня в Нью-Йорку впали приблизно на 2%. Apple зросла менш ніж на 1% до 270,25 долара.

Apple планує продати новий пристрій значно менше ніж за 1000 доларів, використовуючи менш просунуті компоненти. Ноутбук буде базуватися на процесорі iPhone та РК-дисплеї нижчого класу. Екран також буде найменшим серед усіх сучасних Mac, трохи меншим за 13,6-дюймовий, що використовується в MacBook Air.

Це перший випадок, коли Apple використовує процесор iPhone у Mac, а не чіп, розроблений спеціально для комп'ютера. Але внутрішні тести показали, що чіп для смартфона може працювати краще, ніж оптимізований для Mac M1, який використовувався в ноутбуках ще кілька років тому.

Apple вже давно використовує чіпи iPhone для живлення iPad, але кілька років тому перейшла на ці пристрої на процесори серії M для моделей вищого класу.

Apple прогнозує рекордні продажі iPhone у святковий сезон та зростання понад очікування Уолл-стріт - Reuters

Компанія раніше експериментувала з ринком, продаючи MacBook Air M1 зі знижкою менш ніж за 700 доларів через Walmart Inc. та інших роздрібних продавців. Але майбутня модель буде мати абсолютно новий дизайн, а не старий пристрій зі знижкою.

Наразі найдешевшим Mac від Apple є MacBook Air M4 за 999 доларів, ціна якого може знизитися до 899 доларів завдяки освітнім знижкам. Тим часом Chromebook продаються всього за кілька сотень доларів, а преміум-версії сягають близько 600 доларів.

У школах популярним є початковий iPad від Apple у поєднанні з Magic Keyboard Folio, вартість якого становить приблизно 600 доларів. Новий Mac буде приблизно в тому ж діапазоні, але пропонуватиме кращий час автономної роботи, більшу гнучкість, яку забезпечує програмне забезпечення macOS, та вбудовану клавіатуру. Це може сподобатися як учням, так і споживачам.

За даними IDC, Apple займала близько 9% світового ринку ПК у третьому кварталі. Вона посідає четверте місце в галузі, поступаючись Lenovo Group Ltd., HP та Dell, які продають пристрої Windows або ChromeOS.

Набагато дешевший Mac, який зберігає дизайн Apple та безперебійно працює з іншими продуктами компанії, може стимулювати нову хвилю впровадження Mac, особливо в США, де домінує iPhone.

Сегмент Mac вже був найшвидше зростаючою категорією обладнання для Apple минулого кварталу, зрісши на 13% до 8,73 мільярда доларів. Очікується, що це зростання сповільниться в цьому кварталі, але головним чином тому, що Apple представить лише одну нову модель у цьому періоді: початковий MacBook Pro з чіпом M5.

Компанія планує низку оновлень у 2026 році. Окрім нового ноутбука низького класу, Apple завершила роботу над M5 MacBook Air, який має вийти на початку року, а також над MacBook Pro на базі M5 Pro та M5 Max.

Також у планах: нові моделі Mac mini M5 та M5 Pro, а також оновлення Mac Studio M5 Max та M5 Ultra. А також оновлений MacBook Pro з чіпом M6 та сенсорним OLED-екраном у стилі iPhone заплановано на кінець 2026 або початок 2027 року. Apple також представить два нових зовнішніх дисплеї для Mac.

OpenAI придбала стартап колишніх працівників Apple, щоб покращити взаємодію ChatGPT з комп’ютерами – Вloomberg