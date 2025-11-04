ukenru
Apple готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков - СМИ

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Apple Inc. разрабатывает бюджетный Mac под кодовым названием J700, который будет стоить менее 1000 долларов, для конкуренции с Chromebook и начальными ПК на Windows. Устройство, работающее на процессоре iPhone и имеющее ЖК-дисплей, ориентировано на студентов и пользователей, которые просматривают веб-страницы и работают с документами.

Apple готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков - СМИ

Компания Apple Inc. готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков, разрабатывая бюджетный Mac, нацеленный на то, чтобы отвлечь клиентов от Chromebook и начальных ПК с Windows, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным СМИ, новое устройство, разработанное для студентов, бизнеса и обычных пользователей, будет ориентировано на людей, которые преимущественно просматривают веб-страницы, работают с документами или занимаются легким редактированием медиа, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Apple также ориентируется на потенциальных покупателей iPad, которые могут предпочесть традиционный ноутбук.

Устройство под кодовым названием J700 сейчас активно тестируется в Apple и находится на ранних этапах производства с иностранными поставщиками. Компания из Купертино, Калифорния, планирует запустить его в первой половине следующего года, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку продукт еще не анонсирован.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Рыночная стоимость Apple достигла 4 триллионов долларов - Bloomberg28.10.25, 16:13 • 2279 просмотров

Добавим

Bloomberg отметил, что этот шаг станет стратегическим сдвигом для Apple, которая традиционно сосредоточивалась на премиальных устройствах со значительной нормой прибыли. Компания также пообещала не гнаться за долей рынка с помощью предложений более низкого класса.

Но Apple сталкивается с растущей угрозой со стороны Chromebook, недорогих ноутбуков, работающих под управлением операционной системы Google Chrome OS. Существует также потенциальная возможность привлечь клиентов Windows. Переход Microsoft Corp. на Windows 11 разозлил некоторых пользователей программного обеспечения предыдущего поколения и оставил их без обновлений безопасности.

Акции производителя персональных компьютеров HP Inc. ненадолго упали до сессионного минимума после этих новостей. Акции и акции производителя ПК Dell Technologies Inc. по состоянию на 12:03 дня в Нью-Йорке упали примерно на 2%. Apple выросла менее чем на 1% до 270,25 доллара.

Apple планирует продать новое устройство значительно меньше чем за 1000 долларов, используя менее продвинутые компоненты. Ноутбук будет базироваться на процессоре iPhone и ЖК-дисплее более низкого класса. Экран также будет самым маленьким среди всех современных Mac, немного меньше 13,6-дюймового, используемого в MacBook Air.

Это первый случай, когда Apple использует процессор iPhone в Mac, а не чип, разработанный специально для компьютера. Но внутренние тесты показали, что чип для смартфона может работать лучше, чем оптимизированный для Mac M1, который использовался в ноутбуках еще несколько лет назад.

Apple уже давно использует чипы iPhone для питания iPad, но несколько лет назад перешла на эти устройства на процессоры серии M для моделей более высокого класса.

Apple прогнозирует рекордные продажи iPhone в праздничный сезон и рост выше ожиданий Уолл-стрит - Reuters31.10.25, 05:01 • 3984 просмотра

Компания ранее экспериментировала с рынком, продавая MacBook Air M1 со скидкой менее чем за 700 долларов через Walmart Inc. и других розничных продавцов. Но будущая модель будет иметь совершенно новый дизайн, а не старое устройство со скидкой.

Сейчас самым дешевым Mac от Apple является MacBook Air M4 за 999 долларов, цена которого может снизиться до 899 долларов благодаря образовательным скидкам. Тем временем Chromebook продаются всего за несколько сотен долларов, а премиум-версии достигают около 600 долларов.

В школах популярным является начальный iPad от Apple в сочетании с Magic Keyboard Folio, стоимость которого составляет примерно 600 долларов. Новый Mac будет примерно в том же диапазоне, но будет предлагать лучшее время автономной работы, большую гибкость, которую обеспечивает программное обеспечение macOS, и встроенную клавиатуру. Это может понравиться как учащимся, так и потребителям.

По данным IDC, Apple занимала около 9% мирового рынка ПК в третьем квартале. Она занимает четвертое место в отрасли, уступая Lenovo Group Ltd., HP и Dell, которые продают устройства Windows или ChromeOS.

Гораздо более дешевый Mac, который сохраняет дизайн Apple и бесперебойно работает с другими продуктами компании, может стимулировать новую волну внедрения Mac, особенно в США, где доминирует iPhone.

Сегмент Mac уже был самой быстрорастущей категорией оборудования для Apple в прошлом квартале, увеличившись на 13% до 8,73 миллиарда долларов. Ожидается, что этот рост замедлится в этом квартале, но главным образом потому, что Apple представит только одну новую модель в этом периоде: начальный MacBook Pro с чипом M5.

Компания планирует ряд обновлений в 2026 году. Помимо нового ноутбука низкого класса, Apple завершила работу над M5 MacBook Air, который должен выйти в начале года, а также над MacBook Pro на базе M5 Pro и M5 Max.

Также в планах: новые модели Mac mini M5 и M5 Pro, а также обновления Mac Studio M5 Max и M5 Ultra. А также обновленный MacBook Pro с чипом M6 и сенсорным OLED-экраном в стиле iPhone запланирован на конец 2026 или начало 2027 года. Apple также представит два новых внешних дисплея для Mac.

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологии
Техника
Тренд
Бренд
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Майкрософт
Apple Inc.
Google