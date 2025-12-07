Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров

Компания Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за последние десятилетия: за несколько дней свои должности покинули топ-менеджеры и ключевые инженеры, в том числе руководители направлений ИИ, дизайна интерфейсов и юридического отдела. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Только на прошлой неделе свои должности покинули руководители отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов Apple. Они подчинялись непосредственно генеральному директору Тиму Куку, что свидетельствует о беспрецедентной смене кадров в верхнем руководстве Apple.

Ситуация может ухудшиться из-за возможного увольнения еще одного стратегически важного специалиста - Джони Сруджи, главного архитектора чипов Apple и вице-президента по аппаратным технологиям, который возглавлял разработку процессоров Apple Silicon.

Одновременно Apple сталкивается с оттоком инженеров в сфере ИИ, многие переходят в Meta, OpenAI и стартапы из-за более выгодных условий. Это создает риски для компании, которая пытается догнать конкурентов в генеративном ИИ и модернизации Siri.

Кроме этого, в руководящем звене продолжаются изменения из-за плановых отставок и выхода на пенсию ключевых должностных лиц. Внутри компании активно обсуждают преемника 65-летнего Тима Кука, и наиболее вероятным кандидатом называют Джона Тернуса, руководителя аппаратного инжиниринга.

Несмотря на кризис, Apple продолжает работу над новыми продуктами - складными моделями iPhone и iPad, робототехникой и смарт-очками. Аналитики предостерегают, что сохранение конкурентоспособности компании в сфере ИИ будет зависеть от способности удержать ключевые кадры.

