Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 14855 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 22640 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 35121 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 34379 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 43579 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 49218 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 36484 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 71442 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41024 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37894 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской областиVideo6 декабря, 13:41 • 10703 просмотра
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар6 декабря, 14:14 • 12424 просмотра
В Киевской области чрезвычайники ликвидировали последствия вражеских обстрелов в трех районахPhotoVideo6 декабря, 15:49 • 4538 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo17:30 • 13506 просмотра
Орбан отправляет делегацию в москву для подготовки к завершению войны в Украине21:24 • 4328 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 25018 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 37868 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 52335 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 71442 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 62001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 29833 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 38359 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 40100 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 54047 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 52709 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ЗРК Бук
Дипломатка

Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Компания Apple столкнулась с массовым оттоком топ-менеджеров и ключевых инженеров, включая руководителей ИИ и дизайна интерфейсов. Это происходит на фоне возможного увольнения главного архитектора чипов и оттока инженеров ИИ к конкурентам.

Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров

Компания Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за последние десятилетия: за несколько дней свои должности покинули топ-менеджеры и ключевые инженеры, в том числе руководители направлений ИИ, дизайна интерфейсов и юридического отдела. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Только на прошлой неделе свои должности покинули руководители отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов Apple. Они подчинялись непосредственно генеральному директору Тиму Куку, что свидетельствует о беспрецедентной смене кадров в верхнем руководстве Apple.

Ситуация может ухудшиться из-за возможного увольнения еще одного стратегически важного специалиста - Джони Сруджи, главного архитектора чипов Apple и вице-президента по аппаратным технологиям, который возглавлял разработку процессоров Apple Silicon.

Одновременно Apple сталкивается с оттоком инженеров в сфере ИИ, многие переходят в Meta, OpenAI и стартапы из-за более выгодных условий. Это создает риски для компании, которая пытается догнать конкурентов в генеративном ИИ и модернизации Siri.

Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg25.11.25, 21:22 • 3761 просмотр

Кроме этого, в руководящем звене продолжаются изменения из-за плановых отставок и выхода на пенсию ключевых должностных лиц. Внутри компании активно обсуждают преемника 65-летнего Тима Кука, и наиболее вероятным кандидатом называют Джона Тернуса, руководителя аппаратного инжиниринга.

Несмотря на кризис, Apple продолжает работу над новыми продуктами - складными моделями iPhone и iPad, робототехникой и смарт-очками. Аналитики предостерегают, что сохранение конкурентоспособности компании в сфере ИИ будет зависеть от способности удержать ключевые кадры.

Apple готовится впервые выйти на рынок недорогих ноутбуков - СМИ04.11.25, 21:12 • 4202 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Техника
Тим Кук
OpenAI
Bloomberg L.P.
Apple Inc.