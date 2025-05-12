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Apple розглядає підвищення цін на iPhone у новій лінійці - WSJ

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Apple розглядає можливість підвищення цін на нові iPhone, намагаючись уникнути зв'язку з тарифами США на Китай. Виробництво залишається в Китаї, попри нарощування потужностей в Індії.

Apple розглядає підвищення цін на iPhone у новій лінійці - WSJ

Компанія Apple розглядає можливість підвищення цін на лінійку iPhone, яка вийде цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Як зазначає видання із посиланням на власні джерела, компанія розглядає питання про те, чи варто "пов’язувати" підвищення цін з новими функціями та дизайном, намагаючись уникнути враження, що будь-яке підвищення пов’язане з тарифами США на Китай.

Видання повідомляє, що високоякісні телефони, включаючи моделі Pro та Pro Max, вироблятимуться в Китаї, навіть попри те, що Apple нарощує потужності на індійських заводах.

Компанія не підвищувала початкову ціну своєї флагманської моделі iPhone з моменту дебюту iPhone X у 2017 році, залишивши її на рівні 999 доларів. Однак, мита Трампа вдарили по виробничих центрах Apple, зокрема по Китаю, значно збільшивши витрати на виробництво смартфонів, ідеться у публікації.

Гендиректор Apple Тім Кук під час телефонної конференції з приводу прибутків заявив, що компанія може понести витрати у розмірі близько 900 мільйонів доларів цього кварталу через мита.

Нагадаємо

США та Китай досягли тимчасової угоди про зниження тарифів, при цьому США зменшили мита на китайський імпорт зі 145% до 30%, у той час, як 125% китайські мита на товари США знизяться до 10%.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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