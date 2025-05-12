Apple розглядає підвищення цін на iPhone у новій лінійці - WSJ

Компанія Apple розглядає можливість підвищення цін на лінійку iPhone, яка вийде цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Wall Street Journal.

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Як зазначає видання із посиланням на власні джерела, компанія розглядає питання про те, чи варто "пов’язувати" підвищення цін з новими функціями та дизайном, намагаючись уникнути враження, що будь-яке підвищення пов’язане з тарифами США на Китай.

Видання повідомляє, що високоякісні телефони, включаючи моделі Pro та Pro Max, вироблятимуться в Китаї, навіть попри те, що Apple нарощує потужності на індійських заводах.

Компанія не підвищувала початкову ціну своєї флагманської моделі iPhone з моменту дебюту iPhone X у 2017 році, залишивши її на рівні 999 доларів. Однак, мита Трампа вдарили по виробничих центрах Apple, зокрема по Китаю, значно збільшивши витрати на виробництво смартфонів, ідеться у публікації.

Гендиректор Apple Тім Кук під час телефонної конференції з приводу прибутків заявив, що компанія може понести витрати у розмірі близько 900 мільйонів доларів цього кварталу через мита.

Нагадаємо

США та Китай досягли тимчасової угоди про зниження тарифів, при цьому США зменшили мита на китайський імпорт зі 145% до 30%, у той час, як 125% китайські мита на товари США знизяться до 10%.