Apple рассматривает повышение цен на iPhone в новой линейке – WSJ

Компания Apple рассматривает возможность повышения цен на линейку iPhone, которая выйдет в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, компания рассматривает вопрос о том, стоит ли "связывать" повышение цен с новыми функциями и дизайном, пытаясь избежать впечатления, что любое повышение связано с тарифами США на Китай.

Издание сообщает, что высококачественные телефоны, включая модели Pro и Pro Max, будут производиться в Китае, даже несмотря на то, что Apple наращивает мощности на индийских заводах.

Компания не повышала начальную цену своей флагманской модели iPhone с момента дебюта iPhone X в 2017 году, оставив ее на уровне 999 долларов. Однако, пошлины Трампа ударили по производственным центрам Apple, в частности по Китаю, значительно увеличив расходы на производство смартфонов, говорится в публикации.

Гендиректор Apple Тим Кук во время телефонной конференции по поводу прибылей заявил, что компания может понести расходы в размере около 900 миллионов долларов в этом квартале из-за пошлин.

Напомним

США и Китай достигли временного соглашения о снижении тарифов, при этом США уменьшили пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, в то время, как 125% китайские пошлины на товары США снизятся до 10%.