Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінить

Сьогодні, завершується 15-річний період керівництва Тіма Кука на посаді генерального директора Apple. Від 1 вересня новим CEO одного з найбільших технологічних гігантів світу стане Джон Тернус, який близько 25 років працює в компанії та останні роки відповідав за розробку її апаратного забезпечення, повідомляє УНН.

Сам Кук Apple не залишає: він перейде на посаду виконавчого голови ради директорів і збереже участь у стратегічному управлінні компанією.

Деталі

Apple офіційно оголосила про майбутню зміну керівництва ще 20 квітня. Рішення про призначення Тернуса одностайно ухвалила рада директорів, а перехід компанія назвала результатом довгострокового планування наступництва. До кінця літа Кук продовжував виконувати обов'язки CEO та працював із наступником над передачею повноважень.

15 років на чолі Apple

Тім Кук прийшов до Apple у 1998 році, коли компанія лише виходила з одного з найскладніших періодів у своїй історії. До цього він працював у Compaq та IBM і спеціалізувався насамперед на операційному управлінні, виробництві та логістиці. В Apple Кук став одним із ключових людей, які перебудували глобальний ланцюг постачання компанії. До призначення CEO він обіймав посаду головного операційного директора і відповідав за міжнародні продажі, операційну діяльність, постачання та сервіс.

Генеральним директором Apple Кук став у серпні 2011 року після того, як співзасновник компанії Стів Джобс через проблеми зі здоров'ям залишив посаду. Кук на той момент мав репутацію сильного операційного менеджера, однак не був продуктовим візіонером у стилі Джобса. Через це після зміни керівництва не бракувало сумнівів, чи зможе Apple зберегти темпи розвитку після людини, з якою були безпосередньо пов'язані Mac, iPod, iPhone та iPad.

Наступні 15 років показали, що модель Apple змінилася. Компанія не відмовилася від iPhone як головного продукту, але значно розширила бізнес навколо нього та інших пристроїв.

Від Apple Watch до власних процесорів

За час керівництва Кука Apple вийшла у кілька нових продуктових категорій. Компанія запустила Apple Watch, AirPods та гарнітуру Apple Vision Pro, а також суттєво розширила наявні лінійки iPhone, iPad і Mac.

Одночасно навколо пристроїв формувався дедалі масштабніший сервісний бізнес. До екосистеми увійшли Apple Pay, Apple Music, Apple TV, розширені можливості iCloud та інші платні цифрові сервіси. За даними самої Apple, за час керівництва Кука напрям Services перетворився на бізнес із річним виторгом понад 100 млрд доларів. Компанія порівнює його масштаб з окремою корпорацією з першої сороківки рейтингу Fortune 500.

Одним із найважливіших технологічних рішень епохи Кука став перехід Mac від процесорів Intel до власних чипів Apple Silicon. Після цього компанія отримала значно більший контроль над ключовими технологіями своїх комп'ютерів, змогла тісніше інтегрувати апаратне та програмне забезпечення і підвищити продуктивність та енергоефективність пристроїв. У Apple самі називають перехід на власні процесори одним із ключових досягнень періоду Кука.

Від 350 млрд до 4 трлн доларів

Найпомітніше масштаб змін за 15 років видно у фінансових показниках. За даними Apple, коли Кук став CEO у 2011 році, ринкова капіталізація компанії становила близько 350 млрд доларів. До моменту оголошення про зміну керівництва Apple оцінювала її вже приблизно у 4 трлн доларів. Тобто, ринкова вартість компанії за цей період зросла більш ніж на 1000%.

Майже у чотири рази збільшився і річний виторг. У 2011 фінансовому році Apple отримала близько 108 млрд доларів виручки, тоді як за підсумками 2025 фінансового року показник перевищив 416 млрд доларів.

Змінився і глобальний масштаб бізнесу. За інформацією компанії, Apple нині працює більш ніж у 200 країнах і територіях, має понад 500 роздрібних магазинів, а кількість співробітників за період керівництва Кука збільшилася більш ніж на 100 тисяч.

Кук залишає компанію з рекордними показниками

Зазначимо, що "передача влади" у корпорації відбулася не на тлі фінансової кризи. За підсумками третього кварталу 2026 фінансового року Apple повідомила про рекордні для червневого кварталу результати. Виторг компанії становив 109,4 млрд доларів, що на 16% більше, ніж роком раніше.

Рекордними для червневого кварталу стали доходи від iPhone, Mac та Services. Прибуток на акцію зріс на 29% і становив 2,02 долара, а валова маржа досягла 50,1%.

Наступник Тіма Кука отримує компанію з величезними фінансовими ресурсами, глобальною мережею постачання, власними технологіями та однією з найсильніших споживчих екосистем світу. Водночас саме такий масштаб робить будь-яку зміну курсу значно складнішою: навіть один невдалий продуктовий цикл або стратегічне відставання в новій технології можуть коштувати Apple десятків мільярдів доларів.

Хто такий Джон Тернус, який змінить Тіма Кука на посаді

Джону Тернусу 50 років. До Apple він приєднався у 2001 році, почавши роботу в команді Product Design.

У 2013 році Тернус став віцепрезидентом з Hardware Engineering, а у 2021 році увійшов до вищого керівництва Apple як старший віцепрезидент з апаратної інженерії.

В останні роки він відповідав за інженерні команди, які працюють над iPhone, iPad, Mac, AirPods та іншими пристроями. Тернус також був одним із ключових керівників під час переходу комп'ютерів Mac на Apple Silicon.

До Apple Тернус працював інженером-механіком у Virtual Research Systems. Він закінчив Пенсильванський університет за спеціальністю "механічна інженерія".

Цікава деталь

Тернусу приблизно стільки ж років, скільки було Куку, коли той у 2011 році очолив Apple.

Reuters характеризував нового керівника як менеджера з глибоким інженерним бекграундом та сильним фокусом на якості продукту. За даними агентства, в останні роки Apple також поступово збільшувала публічність Тернуса, дозволяючи йому частіше представляти нові продукти та спілкуватися з пресою.

Чому Apple обрала саме Тернуса

Призначення багаторічного керівника апаратного напряму може бути показовим для майбутнього Apple.

Компанія могла передати управління менеджеру з фінансового, сервісного або операційного напряму, однак обрала інженера, який протягом десятиліть був безпосередньо залучений до створення пристроїв.

Reuters зазначає, що ринок сприймає призначення Тернуса як можливий сигнал про намір Apple знову зробити більший акцент на апаратних інноваціях та своїй традиційній перевазі — поєднанні пристрою, власних процесорів і програмного забезпечення в єдиній системі.

Паралельно Apple перебудувала управління апаратним напрямом. Джоні Сруджі, який відповідав за власні чипи та інші ключові технології компанії, отримав посаду Chief Hardware Officer. Це дозволяє Тернусу після переходу на посаду CEO не керувати апаратною розробкою вручну, а зосередитися на всій компанії.

Кук не йде з Apple

Зміна генерального директора при цьому не означає повного відходу Тіма Кука. З 1 вересня він стане виконавчим головою ради директорів Apple. Компанія прямо зазначала, що у новій ролі Кук продовжить займатися окремими напрямами, зокрема взаємодією з політиками та представниками влади у різних країнах світу. Це означає, що Тернус отримає оперативний контроль над Apple, але перехід не буде повним розривом із попередньою управлінською системою.

Чинний голова ради директорів Артур Левінсон, який очолював її близько 15 років, стане провідним незалежним директором. Сам Тернус з 1 вересня також увійде до ради директорів Apple.

Перший великий тест для нового управителя Apple — уже у вересні

Довго призвичаюватися на новій посаді Тернусу не доведеться. Вже 9 вересня Apple має провести наступну велику презентацію продуктів. Reuters очікує, що компанія покаже нову лінійку iPhone, а одним із можливих головних анонсів може стати перший складаний смартфон Apple.

Цей захід стане першою великою продуктовою презентацією компанії після офіційного вступу Тернуса на посаду CEO. Саме апаратні продукти багато років були його сферою відповідальності, тому перші презентації нового керівника неминуче розглядатимуть і як сигнал щодо того, наскільки сильно Apple змінюватиме продуктовий курс після Кука.

Нагадаємо

У липні 2026 року Apple знову стала найдорожчою компанією світу після падіння акцій Nvidia майже на 5%. Ринкова капіталізація Apple перевищила 5 трильйонів доларів, тоді як Nvidia впала до 4,77 трильйона.