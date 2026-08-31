Тим Кук покидает должность CEO Apple: что изменилось за 15 лет и кто его заменит

Сегодня завершается 15-летний период руководства Тима Кука на посту генерального директора Apple. С 1 сентября новым CEO одного из крупнейших технологических гигантов мира станет Джон Тернус, который около 25 лет работает в компании и в последние годы отвечал за разработку ее аппаратного обеспечения, сообщает УНН.

Сам Кук Apple не покидает: он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров и сохранит участие в стратегическом управлении компанией.

Детали

Apple официально объявила о предстоящей смене руководства еще 20 апреля. Решение о назначении Тернуса совет директоров принял единогласно, а переход компания назвала результатом долгосрочного планирования преемственности. До конца лета Кук продолжал исполнять обязанности CEO и работал с преемником над передачей полномочий.

15 лет во главе Apple

Тим Кук пришел в Apple в 1998 году, когда компания только выходила из одного из самых сложных периодов в своей истории. До этого он работал в Compaq и IBM и специализировался прежде всего на операционном управлении, производстве и логистике. В Apple Кук стал одним из ключевых людей, перестроивших глобальную цепочку поставок компании. До назначения на должность CEO он занимал пост главного операционного директора и отвечал за международные продажи, операционную деятельность, поставки и сервис.

Генеральным директором Apple Кук стал в августе 2011 года после того, как сооснователь компании Стив Джобс из-за проблем со здоровьем оставил должность. Кук на тот момент имел репутацию сильного операционного менеджера, однако не был продуктовым визионером в стиле Джобса. Поэтому после смены руководства не было недостатка в сомнениях относительно того, сможет ли Apple сохранить темпы развития после человека, с которым были непосредственно связаны Mac, iPod, iPhone и iPad.

Следующие 15 лет показали, что модель Apple изменилась. Компания не отказалась от iPhone как главного продукта, но значительно расширила бизнес вокруг него и других устройств.

От Apple Watch до собственных процессоров

За время руководства Кука Apple вышла в несколько новых продуктовых категорий. Компания запустила Apple Watch, AirPods и гарнитуру Apple Vision Pro, а также существенно расширила существующие линейки iPhone, iPad и Mac.

Одновременно вокруг устройств формировался все более масштабный сервисный бизнес. В экосистему вошли Apple Pay, Apple Music, Apple TV, расширенные возможности iCloud и другие платные цифровые сервисы. По данным самой Apple, за время руководства Кука направление Services превратилось в бизнес с годовой выручкой более 100 млрд долларов. Компания сравнивает его масштаб с отдельной корпорацией из первой сороковки рейтинга Fortune 500.

Одним из важнейших технологических решений эпохи Кука стал переход Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon. После этого компания получила значительно больший контроль над ключевыми технологиями своих компьютеров, смогла теснее интегрировать аппаратное и программное обеспечение, а также повысить производительность и энергоэффективность устройств. В Apple сами называют переход на собственные процессоры одним из ключевых достижений периода Кука.

От 350 млрд до 4 трлн долларов

Наиболее заметно масштаб изменений за 15 лет виден по финансовым показателям. По данным Apple, когда Кук стал CEO в 2011 году, рыночная капитализация компании составляла около 350 млрд долларов. К моменту объявления о смене руководства Apple оценивала ее уже примерно в 4 трлн долларов. То есть рыночная стоимость компании за этот период выросла более чем на 1000%.

Почти в четыре раза увеличилась и годовая выручка. В 2011 финансовом году Apple получила около 108 млрд долларов выручки, тогда как по итогам 2025 финансового года показатель превысил 416 млрд долларов.

Изменился и глобальный масштаб бизнеса. По информации компании, Apple сейчас работает более чем в 200 странах и территориях, имеет более 500 розничных магазинов, а количество сотрудников за период руководства Кука увеличилось более чем на 100 тысяч.

Кук покидает компанию с рекордными показателями

Отметим, что «передача власти» в корпорации произошла не на фоне финансового кризиса. По итогам третьего квартала 2026 финансового года Apple сообщила о рекордных для июньского квартала результатах. Выручка компании составила 109,4 млрд долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Рекордными для июньского квартала стали доходы от iPhone, Mac и Services. Прибыль на акцию выросла на 29% и составила 2,02 доллара, а валовая маржа достигла 50,1%.

Преемник Тима Кука получает компанию с огромными финансовыми ресурсами, глобальной сетью поставок, собственными технологиями и одной из сильнейших потребительских экосистем в мире. В то же время именно такой масштаб делает любое изменение курса значительно более сложным: даже один неудачный продуктовый цикл или стратегическое отставание в новой технологии могут стоить Apple десятков миллиардов долларов.

Кто такой Джон Тернус, который сменит Тима Кука на посту

Джону Тернусу 50 лет. В Apple он пришёл в 2001 году, начав работу в команде Product Design.

В 2013 году Тернус стал вице-президентом по Hardware Engineering, а в 2021 году вошёл в высшее руководство Apple в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

В последние годы он отвечал за инженерные команды, работающие над iPhone, iPad, Mac, AirPods и другими устройствами. Тернус также был одним из ключевых руководителей во время перехода компьютеров Mac на Apple Silicon.

До Apple Тернус работал инженером-механиком в Virtual Research Systems. Он окончил Пенсильванский университет по специальности «механическая инженерия».

Интересная деталь

Тернусу примерно столько же лет, сколько было Куку, когда тот возглавил Apple в 2011 году.

Reuters характеризовал нового руководителя как менеджера с глубоким инженерным бэкграундом и сильной ориентацией на качество продукта. По данным агентства, в последние годы Apple также постепенно повышала публичность Тернуса, позволяя ему чаще представлять новые продукты и общаться с прессой.

Почему Apple выбрала именно Тернуса

Назначение многолетнего руководителя аппаратного направления может быть показательным для будущего Apple.

Компания могла передать управление менеджеру из финансового, сервисного или операционного направления, однако выбрала инженера, который на протяжении десятилетий был непосредственно вовлечён в создание устройств.

Reuters отмечает, что рынок воспринимает назначение Тернуса как возможный сигнал о намерении Apple вновь сделать больший акцент на аппаратных инновациях и своём традиционном преимуществе — сочетании устройства, собственных процессоров и программного обеспечения в единой системе.

Параллельно Apple перестроила управление аппаратным направлением. Джони Сруджи, который отвечал за собственные чипы и другие ключевые технологии компании, получил должность Chief Hardware Officer. Это позволит Тернусу после перехода на должность CEO не руководить аппаратной разработкой вручную, а сосредоточиться на всей компании.

Кук не уходит из Apple

Смена генерального директора при этом не означает полного ухода Тима Кука. С 1 сентября он станет исполнительным председателем совета директоров Apple. Компания прямо отмечала, что в новой роли Кук продолжит заниматься отдельными направлениями, в частности взаимодействием с политиками и представителями властей в разных странах мира. Это означает, что Тернус получит оперативный контроль над Apple, однако переход не станет полным разрывом с прежней управленческой системой.

Действующий председатель совета директоров Артур Левинсон, возглавлявший его около 15 лет, станет ведущим независимым директором. Сам Тернус с 1 сентября также войдёт в совет директоров Apple.

Первый большой тест для нового руководителя Apple — уже в сентябре

Долго привыкать к новой должности Тернусу не придётся. Уже 9 сентября Apple должна провести следующую крупную презентацию продуктов. Reuters ожидает, что компания покажет новую линейку iPhone, а одним из возможных главных анонсов может стать первый складной смартфон Apple.

Это мероприятие станет первой крупной презентацией продуктов компании после официального вступления Тернуса в должность генерального директора. Именно аппаратные продукты на протяжении многих лет были его сферой ответственности, поэтому первые презентации нового руководителя неизбежно будут рассматриваться и как сигнал о том, насколько сильно Apple будет менять продуктовый курс после Кука.

Напомним

В июле 2026 года Apple снова стала самой дорогой компанией мира после падения акций Nvidia почти на 5%. Рыночная капитализация Apple превысила 5 триллионов долларов, тогда как Nvidia снизилась до 4,77 триллиона.