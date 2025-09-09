Apple представив AirPods Pro 3 з синхронним перекладом

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 4518 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 11154 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 8680 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 37559 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 65518 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56787 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 35066 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29733 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28566 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40506 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 11298 перегляди
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки9 вересня, 09:26 • 4332 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 12001 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 10582 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto12:33 • 5066 перегляди
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 4016 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 11156 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 41551 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 65518 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56787 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 32294 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 31772 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 30578 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 99796 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 56431 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Apple представив AirPods Pro 3 з синхронним перекладом

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Apple презентувала AirPods Pro 3 з новою акустичною архітектурою та функцією синхронного перекладу. Навушники, що розпізнають людську мову в реальному часі, надійдуть у продаж 19 вересня за ціною 250 доларів.

Apple представив AirPods Pro 3 з синхронним перекладом

Компанія Apple представила нові навушники AirPods Pro 3, які мають нову "акучту архітектуру", а також синхронного перекладу, що означає, що навушники зможуть розпізнавати людську мову в реальному часі. Навушники поступлять у продаж з 19 вересня, і придбати їх можна буде за 250 доларів, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні ми маємо великий день оголошень про AirPods та Apple Watch, а також робимо найбільший стрибок в історії iPhone. Почнемо з AirPods. AirPods - найкращі та найпопулярніші навушники у світі. Завдяки культовому дизайну та революційній якості звуку AirPods забезпечують справді чарівний досвід користування: від легкого налаштування до дивовижної якості звуку та безперебійної роботи з усіма вашими продуктами Apple. Минулої осені AirPods Pro пішли ще далі, запропонувавши першу в світі технологію для здоров'я слуху. Надзвичайним є те, що провідні навушники у світі також можуть зробити таку значну різницю для тих, хто має проблеми зі слухом. Сьогодні ми розвиваємо ці інновації та розширюємо наше лідерство та світовий рівень якості звуку, представляючи наступне покоління AirPods Pro", - сказав гендиректор Apple Тім Кук.

Як заявили в компанії, AirPods Pro 3 забезпечують "захоплююче просторове звучання" за рахунок спеціальної акустичної системи з декількома портами, яка точно контролює потік повітря, що доносить звук до вуха.

"Це розширює звукову сцену, завдяки чому ви чуєте кожен інструмент, а вокал стає надзвичайно чітким у поєднанні з новими насадками для вух, що забезпечують ще кращу ізоляцію шуму. Це значно покращує продуктивність, забезпечуючи вдвічі більший рівень ANC порівняно з попереднім поколінням, яке вже було вражаючим. AirPods Pro 3 - це обов'язкове оновлення з продуктивністю протягом року, а голос співрозмовника буде звучати так, ніби ще більше фонового шуму зникло з ваших щоденних поїздок. Тож незалежно від того, якими навушниками ви користувалися раніше, з AirPods Pro 3 ви отримаєте найкраще в світі активне шумозаглушення серед усіх бездротових навушників-вкладок", - зазначили в компанії.

Зазначається, що в AirPods з’явиться можливість перекладу іноземними мовами у в реальному часі, що працює на базі інтелекту Apple.

"Тепер, коли ви перебуваєте з кимось, хто розмовляє іншою мовою, наприклад, під час відвідування ринку за кордоном, AirPods Pro перекладають іспанську мову. І це не просто переклад окремих слів. Для вас перекладається значення кожної фрази. Коли вам потрібно поговорити, просто говоріть природно. Ваш iPhone відображає ваші слова їхньою мовою і навіть може прочитати їх вголос, якщо потрібно. Переклад у реальному часі стає ще кориснішим, коли обидві людини носять AirPods Pro", - додали в компанії.

Завдяки абсолютно новим насадкам для вух, які тепер доступні в п'яти розмірах, вони розроблені так, щоб залишатися у вухах навіть під час найінтенсивніших тренувань. А також вони стали більш міцними завдяки захисту від поту та води. Це вперше для будь-яких AirPods.

Ці оновлення дуже важливі для наших користувачів, які люблять слухати музику під час тренувань.

"Ми також дуже раді додати функцію вимірювання частоти серцебиття під час тренувань з AirPods Pro 3. Для цього ми спеціально створили найменший датчик частоти серцебиття Apple. Алгоритми машинного навчання використовують дані з датчиків і акселерометрів для отримання точних вимірювань. З AirPods Pro ви можете відстежувати до 50 різних типів тренувань, і почати дуже просто. Це означає, що ви можете отримати ще більше від улюблених занять. Отже, коли ви слухаєте музику під час щоденної прогулянки, ви можете відстежувати частоту серцебиття та спалені калорії за допомогою нових AirPods Pro. Незалежно від того, чи ви вже користувалися AirPods раніше, чи це ваш перший досвід, ці AirPods Pro встановлюють новий стандарт для найпопулярніших навушників у світі. І навіть з усіма цими оновленнями вони все одно будуть доступні за ціною 249 доларів. Ви можете замовити їх сьогодні, а в продаж вони надійдуть 19 вересня", - резюмували в компанії.

Нагадаємо

Apple 9 вересня 2025 року представить нову лінійку iPhone 17 та Apple Watch на заході "Awe Dropping". Компанія обіцяє "кардинальні" зміни у своєму провідному продукті, вперше з 2017 року. Очікується незначне зростання цін на деякі моделі.

Павло Башинський

Технології
Тім Кук
Apple