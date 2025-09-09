Apple представив AirPods Pro 3 з синхронним перекладом

Компанія Apple представила нові навушники AirPods Pro 3, які мають нову "акучту архітектуру", а також синхронного перекладу, що означає, що навушники зможуть розпізнавати людську мову в реальному часі. Навушники поступлять у продаж з 19 вересня, і придбати їх можна буде за 250 доларів, передає УНН.

"Сьогодні ми маємо великий день оголошень про AirPods та Apple Watch, а також робимо найбільший стрибок в історії iPhone. Почнемо з AirPods. AirPods - найкращі та найпопулярніші навушники у світі. Завдяки культовому дизайну та революційній якості звуку AirPods забезпечують справді чарівний досвід користування: від легкого налаштування до дивовижної якості звуку та безперебійної роботи з усіма вашими продуктами Apple. Минулої осені AirPods Pro пішли ще далі, запропонувавши першу в світі технологію для здоров'я слуху. Надзвичайним є те, що провідні навушники у світі також можуть зробити таку значну різницю для тих, хто має проблеми зі слухом. Сьогодні ми розвиваємо ці інновації та розширюємо наше лідерство та світовий рівень якості звуку, представляючи наступне покоління AirPods Pro", - сказав гендиректор Apple Тім Кук.

Як заявили в компанії, AirPods Pro 3 забезпечують "захоплююче просторове звучання" за рахунок спеціальної акустичної системи з декількома портами, яка точно контролює потік повітря, що доносить звук до вуха.

"Це розширює звукову сцену, завдяки чому ви чуєте кожен інструмент, а вокал стає надзвичайно чітким у поєднанні з новими насадками для вух, що забезпечують ще кращу ізоляцію шуму. Це значно покращує продуктивність, забезпечуючи вдвічі більший рівень ANC порівняно з попереднім поколінням, яке вже було вражаючим. AirPods Pro 3 - це обов'язкове оновлення з продуктивністю протягом року, а голос співрозмовника буде звучати так, ніби ще більше фонового шуму зникло з ваших щоденних поїздок. Тож незалежно від того, якими навушниками ви користувалися раніше, з AirPods Pro 3 ви отримаєте найкраще в світі активне шумозаглушення серед усіх бездротових навушників-вкладок", - зазначили в компанії.

Зазначається, що в AirPods з’явиться можливість перекладу іноземними мовами у в реальному часі, що працює на базі інтелекту Apple.

"Тепер, коли ви перебуваєте з кимось, хто розмовляє іншою мовою, наприклад, під час відвідування ринку за кордоном, AirPods Pro перекладають іспанську мову. І це не просто переклад окремих слів. Для вас перекладається значення кожної фрази. Коли вам потрібно поговорити, просто говоріть природно. Ваш iPhone відображає ваші слова їхньою мовою і навіть може прочитати їх вголос, якщо потрібно. Переклад у реальному часі стає ще кориснішим, коли обидві людини носять AirPods Pro", - додали в компанії.

Завдяки абсолютно новим насадкам для вух, які тепер доступні в п'яти розмірах, вони розроблені так, щоб залишатися у вухах навіть під час найінтенсивніших тренувань. А також вони стали більш міцними завдяки захисту від поту та води. Це вперше для будь-яких AirPods.

Ці оновлення дуже важливі для наших користувачів, які люблять слухати музику під час тренувань.

"Ми також дуже раді додати функцію вимірювання частоти серцебиття під час тренувань з AirPods Pro 3. Для цього ми спеціально створили найменший датчик частоти серцебиття Apple. Алгоритми машинного навчання використовують дані з датчиків і акселерометрів для отримання точних вимірювань. З AirPods Pro ви можете відстежувати до 50 різних типів тренувань, і почати дуже просто. Це означає, що ви можете отримати ще більше від улюблених занять. Отже, коли ви слухаєте музику під час щоденної прогулянки, ви можете відстежувати частоту серцебиття та спалені калорії за допомогою нових AirPods Pro. Незалежно від того, чи ви вже користувалися AirPods раніше, чи це ваш перший досвід, ці AirPods Pro встановлюють новий стандарт для найпопулярніших навушників у світі. І навіть з усіма цими оновленнями вони все одно будуть доступні за ціною 249 доларів. Ви можете замовити їх сьогодні, а в продаж вони надійдуть 19 вересня", - резюмували в компанії.

