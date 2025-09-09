$41.250.03
16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Apple представила AirPods Pro 3 с синхронным переводом

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Apple представила AirPods Pro 3 с новой акустической архитектурой и функцией синхронного перевода. Наушники, распознающие человеческую речь в реальном времени, поступят в продажу 19 сентября по цене 250 долларов.

Apple представила AirPods Pro 3 с синхронным переводом

Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, которые имеют новую "акустическую архитектуру", а также синхронный перевод, что означает, что наушники смогут распознавать человеческую речь в реальном времени. Наушники поступят в продажу с 19 сентября, и приобрести их можно будет за 250 долларов, передает УНН.

Детали

"Сегодня у нас большой день объявлений о AirPods и Apple Watch, а также мы делаем самый большой скачок в истории iPhone. Начнем с AirPods. AirPods - лучшие и самые популярные наушники в мире. Благодаря культовому дизайну и революционному качеству звука AirPods обеспечивают поистине волшебный опыт использования: от легкой настройки до удивительного качества звука и бесперебойной работы со всеми вашими продуктами Apple. Прошлой осенью AirPods Pro пошли еще дальше, предложив первую в мире технологию для здоровья слуха. Чрезвычайно то, что ведущие наушники в мире также могут внести такое значительное изменение для тех, кто имеет проблемы со слухом. Сегодня мы развиваем эти инновации и расширяем наше лидерство и мировой уровень качества звука, представляя следующее поколение AirPods Pro", - сказал гендиректор Apple Тим Кук.

Как заявили в компании, AirPods Pro 3 обеспечивают "захватывающее пространственное звучание" за счет специальной акустической системы с несколькими портами, которая точно контролирует поток воздуха, доносящий звук до уха.

"Это расширяет звуковую сцену, благодаря чему вы слышите каждый инструмент, а вокал становится чрезвычайно четким в сочетании с новыми насадками для ушей, обеспечивающими еще лучшую изоляцию шума. Это значительно улучшает производительность, обеспечивая вдвое больший уровень ANC по сравнению с предыдущим поколением, которое уже было впечатляющим. AirPods Pro 3 - это обязательное обновление с производительностью в течение года, а голос собеседника будет звучать так, будто еще больше фонового шума исчезло из ваших ежедневных поездок. Так что независимо от того, какими наушниками вы пользовались раньше, с AirPods Pro 3 вы получите лучшее в мире активное шумоподавление среди всех беспроводных наушников-вкладышей", - отметили в компании.

Отмечается, что в AirPods появится возможность перевода на иностранные языки в реальном времени, работающая на базе интеллекта Apple.

"Теперь, когда вы находитесь с кем-то, кто говорит на другом языке, например, во время посещения рынка за границей, AirPods Pro переводят испанский язык. И это не просто перевод отдельных слов. Для вас переводится значение каждой фразы. Когда вам нужно поговорить, просто говорите естественно. Ваш iPhone отображает ваши слова на их языке и даже может прочитать их вслух, если нужно. Перевод в реальном времени становится еще полезнее, когда оба человека носят AirPods Pro", - добавили в компании.

Благодаря совершенно новым насадкам для ушей, которые теперь доступны в пяти размерах, они разработаны так, чтобы оставаться в ушах даже во время самых интенсивных тренировок. А также они стали более прочными благодаря защите от пота и воды. Это впервые для любых AirPods.

Эти обновления очень важны для наших пользователей, которые любят слушать музыку во время тренировок.

"Мы также очень рады добавить функцию измерения частоты сердечных сокращений во время тренировок с AirPods Pro 3. Для этого мы специально создали самый маленький датчик частоты сердечных сокращений Apple. Алгоритмы машинного обучения используют данные с датчиков и акселерометров для получения точных измерений. С AirPods Pro вы можете отслеживать до 50 различных типов тренировок, и начать очень просто. Это означает, что вы можете получить еще больше от любимых занятий. Итак, когда вы слушаете музыку во время ежедневной прогулки, вы можете отслеживать частоту сердечных сокращений и сожженные калории с помощью новых AirPods Pro. Независимо от того, пользовались ли вы AirPods раньше, или это ваш первый опыт, эти AirPods Pro устанавливают новый стандарт для самых популярных наушников в мире. И даже со всеми этими обновлениями они все равно будут доступны по цене 249 долларов. Вы можете заказать их сегодня, а в продажу они поступят 19 сентября", - резюмировали в компании.

Напомним

Apple 9 сентября 2025 года представит новую линейку iPhone 17 и Apple Watch на мероприятии "Awe Dropping". Компания обещает "кардинальные" изменения в своем ведущем продукте, впервые с 2017 года. Ожидается незначительный рост цен на некоторые модели.

Павел Башинский

