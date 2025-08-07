$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 2354 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17747 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40212 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46303 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94437 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67278 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61201 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47737 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99781 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71118 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Трамп погрожує 100% митом на всі неамериканські чіпи: або виробляйте в США, або платіть

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Дональд Трамп планує запровадити 100% мито на імпорт комп'ютерних чіпів, якщо компанії не вироблятимуть їх у США. Цей крок може підвищити ціни на електроніку та автомобілі, але стимулює інвестиції в американське виробництво.

Трамп погрожує 100% митом на всі неамериканські чіпи: або виробляйте в США, або платіть

Президент США Дональд Трамп планує кардинально змінити правила гри для технологічного ринку: він обіцяє запровадити 100% мито на імпорт комп’ютерних чіпів, якщо компанії не почнуть виготовляти їх на американській землі. Цей крок може підвищити ціни на смартфони, телевізори та навіть авто. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Трамп заявив про свій намір ввести 100% мито на імпортовані комп’ютерні чіпи – ключовий компонент для електроніки, автомобілів та побутової техніки. За його словами, є лише один виняток: компанії, які будуть виробляти чіпи безпосередньо в США, не платитимуть нічого.

Ми зробимо виняток лише для тих, хто інвестує у виробництво в самій Америці

- сказав Трамп під час зустрічі з генеральним директором Apple Тімом Куком в Овальному кабінеті.

Ця гучна заява пролунала через кілька місяців після того, як Трамп тимчасово зняв частину тарифів зі споживчої електроніки. Тепер же він робить ставку на жорсткий економічний тиск, щоб змусити великі технологічні компанії повертати виробництво на батьківщину.

Великі гравці ринку, такі як Apple, вже вклали значні кошти – загалом понад 1,5 трильйона доларів у розширення своєї присутності в США. Apple нещодавно додала ще 100 мільярдів доларів до своєї обіцянки інвестувати в американську інфраструктуру.

Після заяв Трампа акції Apple зросли на 8%, а також відзначилися зростанням Nvidia та Intel – компанії, які теж активізували свою діяльність у США.

Однак критики застерігають: різке підвищення тарифів може призвести до подорожчання техніки для споживачів. Ба більше, така політика суперечить підходу адміністрації Байдена, яка заохочувала виробництво чіпів через фінансові стимули, а не тиском мит.

Нагадаємо

1 серпня, у рамках митної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Білий дім оголосив, що "універсальне" мито на товари, які ввозяться до країни, залишиться на рівні 10%. Тобто, на тому ж рівні, який був запроваджений 2 квітня. Разом з тим, ставка 15% стане новим мінімальним тарифом для країн, з якими у США дефіцит торговельного балансу.

Компанія Apple додатково інвестує у розширення своєї діяльності у Сполучених Штатах Америки $100 млрд.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Intel
Тім Кук
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Apple