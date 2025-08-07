Трамп погрожує 100% митом на всі неамериканські чіпи: або виробляйте в США, або платіть

Президент США Дональд Трамп планує кардинально змінити правила гри для технологічного ринку: він обіцяє запровадити 100% мито на імпорт комп’ютерних чіпів, якщо компанії не почнуть виготовляти їх на американській землі. Цей крок може підвищити ціни на смартфони, телевізори та навіть авто. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Трамп заявив про свій намір ввести 100% мито на імпортовані комп’ютерні чіпи – ключовий компонент для електроніки, автомобілів та побутової техніки. За його словами, є лише один виняток: компанії, які будуть виробляти чіпи безпосередньо в США, не платитимуть нічого.

Ми зробимо виняток лише для тих, хто інвестує у виробництво в самій Америці - сказав Трамп під час зустрічі з генеральним директором Apple Тімом Куком в Овальному кабінеті.

Ця гучна заява пролунала через кілька місяців після того, як Трамп тимчасово зняв частину тарифів зі споживчої електроніки. Тепер же він робить ставку на жорсткий економічний тиск, щоб змусити великі технологічні компанії повертати виробництво на батьківщину.

Великі гравці ринку, такі як Apple, вже вклали значні кошти – загалом понад 1,5 трильйона доларів у розширення своєї присутності в США. Apple нещодавно додала ще 100 мільярдів доларів до своєї обіцянки інвестувати в американську інфраструктуру.

Після заяв Трампа акції Apple зросли на 8%, а також відзначилися зростанням Nvidia та Intel – компанії, які теж активізували свою діяльність у США.

Однак критики застерігають: різке підвищення тарифів може призвести до подорожчання техніки для споживачів. Ба більше, така політика суперечить підходу адміністрації Байдена, яка заохочувала виробництво чіпів через фінансові стимули, а не тиском мит.

Нагадаємо

1 серпня, у рамках митної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Білий дім оголосив, що "універсальне" мито на товари, які ввозяться до країни, залишиться на рівні 10%. Тобто, на тому ж рівні, який був запроваджений 2 квітня. Разом з тим, ставка 15% стане новим мінімальним тарифом для країн, з якими у США дефіцит торговельного балансу.

Компанія Apple додатково інвестує у розширення своєї діяльності у Сполучених Штатах Америки $100 млрд.