Трамп угрожает 100% пошлиной на все неамериканские чипы: либо производите в США, либо платите

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 910 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16341 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39277 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45409 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 92990 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66970 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 60999 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47686 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99070 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71089 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
73%
756мм
Популярные новости
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 10880 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 11162 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 11260 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo01:37 • 15304 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 13513 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 92996 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 73488 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 99072 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 84176 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 103165 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Белый дом
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 99359 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 111086 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 104291 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 116816 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 135000 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Фокс Ньюс

Трамп угрожает 100% пошлиной на все неамериканские чипы: либо производите в США, либо платите

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Дональд Трамп планирует ввести 100% пошлину на импорт компьютерных чипов, если компании не будут производить их в США. Этот шаг может повысить цены на электронику и автомобили, но стимулирует инвестиции в американское производство.

Трамп угрожает 100% пошлиной на все неамериканские чипы: либо производите в США, либо платите

Президент США Дональд Трамп планирует кардинально изменить правила игры для технологического рынка: он обещает ввести 100% пошлину на импорт компьютерных чипов, если компании не начнут производить их на американской земле. Этот шаг может повысить цены на смартфоны, телевизоры и даже авто. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трамп заявил о своем намерении ввести 100% пошлину на импортируемые компьютерные чипы – ключевой компонент для электроники, автомобилей и бытовой техники. По его словам, есть лишь одно исключение: компании, которые будут производить чипы непосредственно в США, не будут платить ничего.

Мы сделаем исключение только для тех, кто инвестирует в производство в самой Америке

- сказал Трамп во время встречи с генеральным директором Apple Тимом Куком в Овальном кабинете.

Это громкое заявление прозвучало через несколько месяцев после того, как Трамп временно снял часть тарифов с потребительской электроники. Теперь же он делает ставку на жесткое экономическое давление, чтобы заставить крупные технологические компании возвращать производство на родину.

Крупные игроки рынка, такие как Apple, уже вложили значительные средства – в общей сложности более 1,5 триллиона долларов в расширение своего присутствия в США. Apple недавно добавила еще 100 миллиардов долларов к своему обещанию инвестировать в американскую инфраструктуру.

После заявлений Трампа акции Apple выросли на 8%, а также отметились ростом Nvidia и Intel – компании, которые тоже активизировали свою деятельность в США.

Однако критики предостерегают: резкое повышение тарифов может привести к удорожанию техники для потребителей. Более того, такая политика противоречит подходу администрации Байдена, которая поощряла производство чипов через финансовые стимулы, а не давлением пошлин.

Напомним

1 августа, в рамках таможенной политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Белый дом объявил, что "универсальная" пошлина на товары, ввозимые в страну, останется на уровне 10%. То есть, на том же уровне, который был введен 2 апреля. Вместе с тем, ставка 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса.

Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в Соединенных Штатах Америки $100 млрд.

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Intel
Тим Кук
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Apple Inc.