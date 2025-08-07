Трамп угрожает 100% пошлиной на все неамериканские чипы: либо производите в США, либо платите

Президент США Дональд Трамп планирует кардинально изменить правила игры для технологического рынка: он обещает ввести 100% пошлину на импорт компьютерных чипов, если компании не начнут производить их на американской земле. Этот шаг может повысить цены на смартфоны, телевизоры и даже авто. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Трамп заявил о своем намерении ввести 100% пошлину на импортируемые компьютерные чипы – ключевой компонент для электроники, автомобилей и бытовой техники. По его словам, есть лишь одно исключение: компании, которые будут производить чипы непосредственно в США, не будут платить ничего.

Мы сделаем исключение только для тех, кто инвестирует в производство в самой Америке - сказал Трамп во время встречи с генеральным директором Apple Тимом Куком в Овальном кабинете.

Это громкое заявление прозвучало через несколько месяцев после того, как Трамп временно снял часть тарифов с потребительской электроники. Теперь же он делает ставку на жесткое экономическое давление, чтобы заставить крупные технологические компании возвращать производство на родину.

Крупные игроки рынка, такие как Apple, уже вложили значительные средства – в общей сложности более 1,5 триллиона долларов в расширение своего присутствия в США. Apple недавно добавила еще 100 миллиардов долларов к своему обещанию инвестировать в американскую инфраструктуру.

После заявлений Трампа акции Apple выросли на 8%, а также отметились ростом Nvidia и Intel – компании, которые тоже активизировали свою деятельность в США.

Однако критики предостерегают: резкое повышение тарифов может привести к удорожанию техники для потребителей. Более того, такая политика противоречит подходу администрации Байдена, которая поощряла производство чипов через финансовые стимулы, а не давлением пошлин.

Напомним

1 августа, в рамках таможенной политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Белый дом объявил, что "универсальная" пошлина на товары, ввозимые в страну, останется на уровне 10%. То есть, на том же уровне, который был введен 2 апреля. Вместе с тем, ставка 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса.

Компания Apple дополнительно инвестирует в расширение своей деятельности в Соединенных Штатах Америки $100 млрд.