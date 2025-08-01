Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня

Сьогодні, 1 серпня, у рамках митної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Білий дім оголосив, що "універсальне" мито на товари, які ввозяться до країни, залишиться на рівні 10%. Тобто, на тому ж рівні, який був запроваджений 2 квітня. Разом з тим, ставка 15% стане новим мінімальним тарифом для країн, з якими у США дефіцит торговельного балансу. Що змінилося у митній політиці США після 1 серпня, які цілі переслідує Трамп і наскільки його дії є вигідними для самих Сполучених Штатів - розбирався журналіст УНН.

Митна політика Трампа

Зараз Трамп до своєї митної політики, на відміну від її початку, став підходити дуже вибірково щодо інших країн. Комусь 5%, комусь 50%. З кимось, насамперед з Китаєм, продовжено перемовини ще на 90 днів. Ключові питання нового торгівельного балансу США вже вирішили. Маються на увазі переговори з Європою, паралельний трек переговорів з Китаєм, рішення щодо Індії і Бразилії, рішення щодо Канади і Мексики. Головні питання Трамп вирішив, і саме тому після 1 серпня не було перейдено якийсь Рубікон. Переговори вже давно фрагментувалися в окремі переговорні треки, які оточення Трампа веде з окремими країнами - пояснив політолог Руслан Бортник.

Він додав, що мита торкнулися передусім тих країн, які наразі не мають переговорного треку із США. Йдеться про держави, які не є важливими партнерами для США.

Країни які ще не мають окремого переговорного треку, отримали нові тарифи з 1 серпня. Це неключові країни. З ключовими країнами США або досягли домовленостей, або ж мають окремі переговорні треки. Під неключовими країнами маються на увазі окремі країни Середньої Азії чи Південно-Східної Азії, окремі країни Близького Сходу, Африки чи Латинської Америки - пояснив Бортник.

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Бортник також зазначив, що у своїй митні політиці США прагнули вирішити дві проблеми – торгівельний дефіцит з Європою та приборкання Китаю. Певний інтерес для Трампа становлять торгівельні відносини із Мексикою і Канадою, але наразі це не є важливою проблемою.

З Європою питання вирішене, з Китаєм переговори будуть продовжуватися. Всі інші торгівельні партнери не так важливі для США. Є ще Мексика і Канада, але вони не настільки важливі, як Європа і Китай - зазначив політолог.

Торгівельна війна США

Руслан Бортник також згадав про нещодавні мита для Індії та Бразилії у розмірі 25% і 40% відповідно. Тут ситуація, за словами політолога, є достатньо специфічною, оскільки Індія і Бразилія є лідерами БРІКС, посунувши в цьому плані росію і Китай. Це, в купі із напруженими економічними відносинами, спонукає Трампа здійснювати тиск на ці країни.

З Бразилією та Індією домовитися не вдалося і тепер США тиснуть на них, щоб змусити іти на певні домовленості. Крім того, не варто забувати, що Бразилія та Індія – ключові країни БРІКС. Нещодавно пройшов форум БРІКС в Ріо-де-Жанейро, де домінували Бразилія та Індія. росія і Китай були відсутні на рівні глав держав. І звісно ж, великі торгівельні дефіцити, складні економічні відносини, особливо між Бразилією і США – все це призвело до того, що їм була висунута дуже висока планка ультиматумів - підкреслив експерт.

Бортник також додав, що Трамп підписав окремий указ, який збільшує мито для Канади з 25% до 35%, оскільки з цією країною, як і з Мексикою, залишаються нерозв’язані питання. Від самого початку Канада була одним з перших кандидатів за збільшення мит.

(Канада і Мексика - ре.) - важливі торгівельні партнери для США, оскільки велика кількість сухопутного експорту, енергетичного експорту, промислового експорту іде через ці країни. Канада - енергетичний експорт, Мексика – промисловий. Багато проблем не розв'язано і тому Канада потрапила у категорію країн, щодо яких з 1 серпня були застосовані більш жорсткі торгівельні мита - зазначив Бортник.

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Разом з тим, за словами політолога, залежність американської економіки від економік Канади і Мексики дуже тісна, і покарати ці країни без шкоди для себе США не зможуть.

Думаю, продовжиться діалог стосовно майбутнього торгово-економічного балансу. Час від часу цей діалог буде перериватися різкими діями з боку США, як було вже раніше, але різких змін не настане - висловив думку Бортник.

Митна війна США проти ЄС

Бортник також підкреслив, що найбільших успіхів на митному фронті Трамп досяг під час тиску на Європу. Зокрема, країни Євросоюзу тепер закуплять у США енергоносіїв на 750 млрд доларів. Крім того, буде запроваджено 15% мита на експортні європейські товари, які потрапляють до США.

Найвигіднішої угоди Трамп досягнув з країнами Європейського Союзу. Це обіцянки закупити на 750 млрд американських енергоносіїв, плюс 15% додаткового митного тарифу на всі європейські товари, які експортуються до Сполучених Штатів Америки. Гадаю, завдяки цьому США подолають торгівельний дефіцит з Європою у 200-300 мільярдів євро щорічно. З Європою поки найвигідніші умови - підсумував Бортник.

Підводячи підсумки, Руслан Бортник заначив, що найважчі переговори і надалі відбуваються з Китаєм, оскільки Пекін відчув, що може впливати на США, припиняючи експорт рідкоземельних металів.

Пекін запекло торгується, і тому конкретних кроків щодо Китаю, окрім тих, що варто продовжувати перемовини, немає – підкреслив політолог.

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