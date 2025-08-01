Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
Київ • УНН
З 1 серпня США зберігають 10% універсальне мито, але вводять 15% мінімальний тариф для країн з дефіцитом торговельного балансу. Трамп фрагментував переговори, успішно домовившись з Європою та продовжуючи тиск на Китай.
Сьогодні, 1 серпня, у рамках митної політики президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Білий дім оголосив, що "універсальне" мито на товари, які ввозяться до країни, залишиться на рівні 10%. Тобто, на тому ж рівні, який був запроваджений 2 квітня. Разом з тим, ставка 15% стане новим мінімальним тарифом для країн, з якими у США дефіцит торговельного балансу. Що змінилося у митній політиці США після 1 серпня, які цілі переслідує Трамп і наскільки його дії є вигідними для самих Сполучених Штатів - розбирався журналіст УНН.
Митна політика Трампа
Зараз Трамп до своєї митної політики, на відміну від її початку, став підходити дуже вибірково щодо інших країн. Комусь 5%, комусь 50%. З кимось, насамперед з Китаєм, продовжено перемовини ще на 90 днів. Ключові питання нового торгівельного балансу США вже вирішили. Маються на увазі переговори з Європою, паралельний трек переговорів з Китаєм, рішення щодо Індії і Бразилії, рішення щодо Канади і Мексики. Головні питання Трамп вирішив, і саме тому після 1 серпня не було перейдено якийсь Рубікон. Переговори вже давно фрагментувалися в окремі переговорні треки, які оточення Трампа веде з окремими країнами
Він додав, що мита торкнулися передусім тих країн, які наразі не мають переговорного треку із США. Йдеться про держави, які не є важливими партнерами для США.
Країни які ще не мають окремого переговорного треку, отримали нові тарифи з 1 серпня. Це неключові країни. З ключовими країнами США або досягли домовленостей, або ж мають окремі переговорні треки. Під неключовими країнами маються на увазі окремі країни Середньої Азії чи Південно-Східної Азії, окремі країни Близького Сходу, Африки чи Латинської Америки
Трамп уклав торгову угоду з Південною Кореєю з митами у 15% 31.07.25, 04:21 • 4638 переглядiв
Бортник також зазначив, що у своїй митні політиці США прагнули вирішити дві проблеми – торгівельний дефіцит з Європою та приборкання Китаю. Певний інтерес для Трампа становлять торгівельні відносини із Мексикою і Канадою, але наразі це не є важливою проблемою.
З Європою питання вирішене, з Китаєм переговори будуть продовжуватися. Всі інші торгівельні партнери не так важливі для США. Є ще Мексика і Канада, але вони не настільки важливі, як Європа і Китай
Торгівельна війна США
Руслан Бортник також згадав про нещодавні мита для Індії та Бразилії у розмірі 25% і 40% відповідно. Тут ситуація, за словами політолога, є достатньо специфічною, оскільки Індія і Бразилія є лідерами БРІКС, посунувши в цьому плані росію і Китай. Це, в купі із напруженими економічними відносинами, спонукає Трампа здійснювати тиск на ці країни.
З Бразилією та Індією домовитися не вдалося і тепер США тиснуть на них, щоб змусити іти на певні домовленості. Крім того, не варто забувати, що Бразилія та Індія – ключові країни БРІКС. Нещодавно пройшов форум БРІКС в Ріо-де-Жанейро, де домінували Бразилія та Індія. росія і Китай були відсутні на рівні глав держав. І звісно ж, великі торгівельні дефіцити, складні економічні відносини, особливо між Бразилією і США – все це призвело до того, що їм була висунута дуже висока планка ультиматумів
Бортник також додав, що Трамп підписав окремий указ, який збільшує мито для Канади з 25% до 35%, оскільки з цією країною, як і з Мексикою, залишаються нерозв’язані питання. Від самого початку Канада була одним з перших кандидатів за збільшення мит.
(Канада і Мексика - ре.) - важливі торгівельні партнери для США, оскільки велика кількість сухопутного експорту, енергетичного експорту, промислового експорту іде через ці країни. Канада - енергетичний експорт, Мексика – промисловий. Багато проблем не розв'язано і тому Канада потрапила у категорію країн, щодо яких з 1 серпня були застосовані більш жорсткі торгівельні мита
Нафта стабілізувалася в ціні на тлі оцінки погроз Трампа митами та зростання запасів у США31.07.25, 08:19 • 4538 переглядiв
Разом з тим, за словами політолога, залежність американської економіки від економік Канади і Мексики дуже тісна, і покарати ці країни без шкоди для себе США не зможуть.
Думаю, продовжиться діалог стосовно майбутнього торгово-економічного балансу. Час від часу цей діалог буде перериватися різкими діями з боку США, як було вже раніше, але різких змін не настане
Митна війна США проти ЄС
Бортник також підкреслив, що найбільших успіхів на митному фронті Трамп досяг під час тиску на Європу. Зокрема, країни Євросоюзу тепер закуплять у США енергоносіїв на 750 млрд доларів. Крім того, буде запроваджено 15% мита на експортні європейські товари, які потрапляють до США.
Найвигіднішої угоди Трамп досягнув з країнами Європейського Союзу. Це обіцянки закупити на 750 млрд американських енергоносіїв, плюс 15% додаткового митного тарифу на всі європейські товари, які експортуються до Сполучених Штатів Америки. Гадаю, завдяки цьому США подолають торгівельний дефіцит з Європою у 200-300 мільярдів євро щорічно. З Європою поки найвигідніші умови
Підводячи підсумки, Руслан Бортник заначив, що найважчі переговори і надалі відбуваються з Китаєм, оскільки Пекін відчув, що може впливати на США, припиняючи експорт рідкоземельних металів.
Пекін запекло торгується, і тому конкретних кроків щодо Китаю, окрім тих, що варто продовжувати перемовини, немає
США запроваджують 15% мита на вино та алкоголь з ЄС: переговори тривають31.07.25, 14:59 • 3242 перегляди