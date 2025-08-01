Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
Киев • УНН
С 1 августа США сохраняют 10% универсальную пошлину, но вводят 15% минимальный тариф для стран с дефицитом торгового баланса. Трамп фрагментировал переговоры, успешно договорившись с Европой и продолжая давление на Китай.
Сегодня, 1 августа, в рамках таможенной политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Белый дом объявил, что "универсальная" пошлина на товары, ввозимые в страну, останется на уровне 10%. То есть, на том же уровне, который был введен 2 апреля. Вместе с тем, ставка 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса. Что изменилось в таможенной политике США после 1 августа, какие цели преследует Трамп и насколько его действия выгодны для самих Соединенных Штатов - разбирался журналист УНН.
Таможенная политика Трампа
Сейчас Трамп к своей таможенной политике, в отличие от ее начала, стал подходить очень избирательно в отношении других стран. Кому-то 5%, кому-то 50%. С кем-то, прежде всего с Китаем, продлены переговоры еще на 90 дней. Ключевые вопросы нового торгового баланса США уже решили. Имеются в виду переговоры с Европой, параллельный трек переговоров с Китаем, решения по Индии и Бразилии, решения по Канаде и Мексике. Главные вопросы Трамп решил, и именно поэтому после 1 августа не был перейден какой-то Рубикон. Переговоры уже давно фрагментировались в отдельные переговорные треки, которые окружение Трампа ведет с отдельными странами
Он добавил, что пошлины коснулись прежде всего тех стран, которые сейчас не имеют переговорного трека с США. Речь идет о государствах, которые не являются важными партнерами для США.
Страны, которые еще не имеют отдельного переговорного трека, получили новые тарифы с 1 августа. Это неключевые страны. С ключевыми странами США либо достигли договоренностей, либо же имеют отдельные переговорные треки. Под неключевыми странами имеются в виду отдельные страны Средней Азии или Юго-Восточной Азии, отдельные страны Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки
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Бортник также отметил, что в своей таможенной политике США стремились решить две проблемы – торговый дефицит с Европой и обуздание Китая. Определенный интерес для Трампа представляют торговые отношения с Мексикой и Канадой, но сейчас это не является важной проблемой.
С Европой вопрос решен, с Китаем переговоры будут продолжаться. Все остальные торговые партнеры не так важны для США. Есть еще Мексика и Канада, но они не настолько важны, как Европа и Китай
Торговая война США
Руслан Бортник также упомянул о недавних пошлинах для Индии и Бразилии в размере 25% и 40% соответственно. Здесь ситуация, по словам политолога, достаточно специфична, поскольку Индия и Бразилия являются лидерами БРИКС, потеснив в этом плане Россию и Китай. Это, в купе с напряженными экономическими отношениями, побуждает Трампа оказывать давление на эти страны.
С Бразилией и Индией договориться не удалось, и теперь США давят на них, чтобы заставить идти на определенные договоренности. Кроме того, не стоит забывать, что Бразилия и Индия – ключевые страны БРИКС. Недавно прошел форум БРИКС в Рио-де-Жанейро, где доминировали Бразилия и Индия. Россия и Китай отсутствовали на уровне глав государств. И конечно же, большие торговые дефициты, сложные экономические отношения, особенно между Бразилией и США – все это привело к тому, что им была выдвинута очень высокая планка ультиматумов
Бортник также добавил, что Трамп подписал отдельный указ, который увеличивает пошлину для Канады с 25% до 35%, поскольку с этой страной, как и с Мексикой, остаются нерешенные вопросы. С самого начала Канада была одним из первых кандидатов на увеличение пошлин.
(Канада и Мексика - ред.) - важные торговые партнеры для США, поскольку большое количество сухопутного экспорта, энергетического экспорта, промышленного экспорта идет через эти страны. Канада - энергетический экспорт, Мексика – промышленный. Многие проблемы не решены, и поэтому Канада попала в категорию стран, в отношении которых с 1 августа были применены более жесткие торговые пошлины
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Вместе с тем, по словам политолога, зависимость американской экономики от экономик Канады и Мексики очень тесная, и наказать эти страны без ущерба для себя США не смогут.
Думаю, продолжится диалог относительно будущего торгово-экономического баланса. Время от времени этот диалог будет прерываться резкими действиями со стороны США, как было уже раньше, но резких изменений не наступит
Таможенная война США против ЕС
Бортник также подчеркнул, что наибольших успехов на таможенном фронте Трамп достиг во время давления на Европу. В частности, страны Евросоюза теперь закупят у США энергоносителей на 750 млрд долларов. Кроме того, будет введена 15% пошлина на экспортные европейские товары, которые попадают в США.
Самого выгодного соглашения Трамп достиг со странами Европейского Союза. Это обещания закупить на 750 млрд американских энергоносителей, плюс 15% дополнительного таможенного тарифа на все европейские товары, которые экспортируются в Соединенные Штаты Америки. Думаю, благодаря этому США преодолеют торговый дефицит с Европой в 200-300 миллиардов евро ежегодно. С Европой пока самые выгодные условия
Подводя итоги, Руслан Бортник отметил, что самые тяжелые переговоры и в дальнейшем происходят с Китаем, поскольку Пекин почувствовал, что может влиять на США, прекращая экспорт редкоземельных металлов.
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