Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа

Сегодня, 1 августа, в рамках таможенной политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Белый дом объявил, что "универсальная" пошлина на товары, ввозимые в страну, останется на уровне 10%. То есть, на том же уровне, который был введен 2 апреля. Вместе с тем, ставка 15% станет новым минимальным тарифом для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса. Что изменилось в таможенной политике США после 1 августа, какие цели преследует Трамп и насколько его действия выгодны для самих Соединенных Штатов - разбирался журналист УНН.

Таможенная политика Трампа

Сейчас Трамп к своей таможенной политике, в отличие от ее начала, стал подходить очень избирательно в отношении других стран. Кому-то 5%, кому-то 50%. С кем-то, прежде всего с Китаем, продлены переговоры еще на 90 дней. Ключевые вопросы нового торгового баланса США уже решили. Имеются в виду переговоры с Европой, параллельный трек переговоров с Китаем, решения по Индии и Бразилии, решения по Канаде и Мексике. Главные вопросы Трамп решил, и именно поэтому после 1 августа не был перейден какой-то Рубикон. Переговоры уже давно фрагментировались в отдельные переговорные треки, которые окружение Трампа ведет с отдельными странами - пояснил политолог Руслан Бортник.

Он добавил, что пошлины коснулись прежде всего тех стран, которые сейчас не имеют переговорного трека с США. Речь идет о государствах, которые не являются важными партнерами для США.

Страны, которые еще не имеют отдельного переговорного трека, получили новые тарифы с 1 августа. Это неключевые страны. С ключевыми странами США либо достигли договоренностей, либо же имеют отдельные переговорные треки. Под неключевыми странами имеются в виду отдельные страны Средней Азии или Юго-Восточной Азии, отдельные страны Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки - пояснил Бортник.

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Бортник также отметил, что в своей таможенной политике США стремились решить две проблемы – торговый дефицит с Европой и обуздание Китая. Определенный интерес для Трампа представляют торговые отношения с Мексикой и Канадой, но сейчас это не является важной проблемой.

С Европой вопрос решен, с Китаем переговоры будут продолжаться. Все остальные торговые партнеры не так важны для США. Есть еще Мексика и Канада, но они не настолько важны, как Европа и Китай - отметил политолог.

Торговая война США

Руслан Бортник также упомянул о недавних пошлинах для Индии и Бразилии в размере 25% и 40% соответственно. Здесь ситуация, по словам политолога, достаточно специфична, поскольку Индия и Бразилия являются лидерами БРИКС, потеснив в этом плане Россию и Китай. Это, в купе с напряженными экономическими отношениями, побуждает Трампа оказывать давление на эти страны.

С Бразилией и Индией договориться не удалось, и теперь США давят на них, чтобы заставить идти на определенные договоренности. Кроме того, не стоит забывать, что Бразилия и Индия – ключевые страны БРИКС. Недавно прошел форум БРИКС в Рио-де-Жанейро, где доминировали Бразилия и Индия. Россия и Китай отсутствовали на уровне глав государств. И конечно же, большие торговые дефициты, сложные экономические отношения, особенно между Бразилией и США – все это привело к тому, что им была выдвинута очень высокая планка ультиматумов - подчеркнул эксперт.

Бортник также добавил, что Трамп подписал отдельный указ, который увеличивает пошлину для Канады с 25% до 35%, поскольку с этой страной, как и с Мексикой, остаются нерешенные вопросы. С самого начала Канада была одним из первых кандидатов на увеличение пошлин.

(Канада и Мексика - ред.) - важные торговые партнеры для США, поскольку большое количество сухопутного экспорта, энергетического экспорта, промышленного экспорта идет через эти страны. Канада - энергетический экспорт, Мексика – промышленный. Многие проблемы не решены, и поэтому Канада попала в категорию стран, в отношении которых с 1 августа были применены более жесткие торговые пошлины - отметил Бортник.

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Вместе с тем, по словам политолога, зависимость американской экономики от экономик Канады и Мексики очень тесная, и наказать эти страны без ущерба для себя США не смогут.

Думаю, продолжится диалог относительно будущего торгово-экономического баланса. Время от времени этот диалог будет прерываться резкими действиями со стороны США, как было уже раньше, но резких изменений не наступит - высказал мнение Бортник.

Таможенная война США против ЕС

Бортник также подчеркнул, что наибольших успехов на таможенном фронте Трамп достиг во время давления на Европу. В частности, страны Евросоюза теперь закупят у США энергоносителей на 750 млрд долларов. Кроме того, будет введена 15% пошлина на экспортные европейские товары, которые попадают в США.

Самого выгодного соглашения Трамп достиг со странами Европейского Союза. Это обещания закупить на 750 млрд американских энергоносителей, плюс 15% дополнительного таможенного тарифа на все европейские товары, которые экспортируются в Соединенные Штаты Америки. Думаю, благодаря этому США преодолеют торговый дефицит с Европой в 200-300 миллиардов евро ежегодно. С Европой пока самые выгодные условия - подытожил Бортник.

Подводя итоги, Руслан Бортник отметил, что самые тяжелые переговоры и в дальнейшем происходят с Китаем, поскольку Пекин почувствовал, что может влиять на США, прекращая экспорт редкоземельных металлов.

Пекин ожесточенно торгуется, и поэтому конкретных шагов в отношении Китая, кроме тех, что стоит продолжать переговоры, нет – подчеркнул политолог.

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