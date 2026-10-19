В Прикарпатье зафиксировали землетрясение
Киев • УНН
В Калушском районе 19 октября зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 7 км. Оно было неощутимым.
Фото иллюстративное
В Ивано-Франковской области сегодня зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера), передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
19 октября 2026 года зарегистрировано землетрясение в Калушском районе Ивано-Франковской области магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км
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По классификации землетрясений относится к неощутимым.
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