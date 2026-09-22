В Полтавской области снова произошло землетрясение
Киев • УНН
В Мачуховской громаде 22 сентября в 12:49 зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 3 км.
В Полтавской области 22 сентября зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.
Зарегистрировано землетрясение в Мачуховской громаде Полтавского района Полтавской области магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км
Отмечается, что оно было зафиксировано в 12:49 22 сентября.
Согласно классификации, как сообщается, это землетрясение относится к сильно умеренным.
Дополнение
По данным ведомства, перед этим в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 23 августа.
В Полтавской области произошло землетрясение15.08.26, 12:44 • 3438 просмотров