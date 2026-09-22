В Полтавской области снова произошло землетрясение

В Полтавской области 22 сентября зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

Зарегистрировано землетрясение в Мачуховской громаде Полтавского района Полтавской области магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км - сообщили в учреждении.

Отмечается, что оно было зафиксировано в 12:49 22 сентября.

Согласно классификации, как сообщается, это землетрясение относится к сильно умеренным.

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По данным ведомства, перед этим в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 23 августа.

В Полтавской области произошло землетрясение