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На Полтавщині знову стався землетрус

Київ • УНН

 • 262 перегляди

У Мачухівській громаді 22 вересня о 12:49 зареєстрували землетрус магнітудою 4,2. Осередок залягав на глибині 3 км.

На Полтавщині знову стався землетрус

У Полтавській області 22 вересня зареєстрували землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН

Зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км

- повідомили в інституції.

Зазначається, що його було зафіксовано о 12:49 22 вересня.

За класифікацією, як повідомляється, цей землетрус належить до сильно помірних. 

Доповнення

За даними відомства, перед цим у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,7 23 серпня.

На Полтавщині стався землетрус15.08.26, 12:44 • 3422 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Полтавська область