На Полтавщині знову стався землетрус

У Полтавській області 22 вересня зареєстрували землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км - повідомили в інституції.

Зазначається, що його було зафіксовано о 12:49 22 вересня.

За класифікацією, як повідомляється, цей землетрус належить до сильно помірних.

Доповнення

За даними відомства, перед цим у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,7 23 серпня.

На Полтавщині стався землетрус