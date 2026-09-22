На Полтавщині знову стався землетрус
Київ • УНН
У Мачухівській громаді 22 вересня о 12:49 зареєстрували землетрус магнітудою 4,2. Осередок залягав на глибині 3 км.
У Полтавській області 22 вересня зареєстрували землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю ДКА, пише УНН.
Зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км
Зазначається, що його було зафіксовано о 12:49 22 вересня.
За класифікацією, як повідомляється, цей землетрус належить до сильно помірних.
Доповнення
За даними відомства, перед цим у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,7 23 серпня.
На Полтавщині стався землетрус15.08.26, 12:44 • 3422 перегляди