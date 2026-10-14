Вклав 2 млн доларів у готель Буковеля: ексзаступник начальника Київської митниці постане перед судом

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Фігуранта було викрито на легалізації понад 2 млн дол. США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі, повідомляє САП, передає УНН.

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Слідство встановило, що фігурант впродовж 2020-2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.

Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн дол. США, які не мали легального підтвердження. Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес - йдеться в повідомленні.

У березні 2026 року йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" та легалізації коштів від їх реалізації. Йдеться про заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів.