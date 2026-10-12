Наймолодшій було лише 10 років: батько-вихователь отримав довічне за сексуальні злочини проти семи вихованок

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Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області засудив 50-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу до довічного позбавлення волі за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Коломийський міськрайонний суд, Херсонську обласну прокуратуру та Національну поліцію України.

Від дій ґвалтівника постраждали семеро вихованок. Наймолодшій дівчинці на момент першого злочину було лише 10 років. Насильство тривало роками, а чоловік користувався тим, що діти перебували під його опікою та залежали від нього.

Деталі

Вирок суд ухвалив 25 вересня 2026 року. Під час розгляду справи встановили, що чоловік протягом кількох років вчиняв сексуальне насильство та розпусні дії щодо малолітніх і неповнолітніх вихованок дитячого будинку сімейного типу.

За даними слідства, він користувався своїм становищем батька-вихователя, фізичною перевагою та тим, що діти були залежними від нього в побутовому, матеріальному й психологічному плані. Одну з дівчат чоловік систематично ґвалтував протягом кількох років. Коли злочини почалися, їй було лише 10 років. Ще шестеро вихованок також постраждали від сексуальних злочинів.

Під час розслідування правоохоронці також виявили матеріали сексуального насильства над дітьми, які зберігав обвинувачений. Сам чоловік вини не визнав. Проте суд дослідив зібрані докази та визнав його винним у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні неповнолітніх та незаконному поводженні з матеріалами сексуального насильства над дітьми.

За сукупністю злочинів йому призначили довічне позбавлення волі. Суд також задовольнив цивільні позови представників потерпілих щодо компенсації моральної шкоди. До набрання вироком законної сили чоловік залишатиметься під вартою.

Що відомо про дитячий будинок та розслідування

За інформацією поліції Херсонської області, дитячий будинок сімейного типу чоловік організував ще у 2008 році в Бериславському районі. Разом із дружиною він виховував двох рідних синів та дітей, які залишилися без батьківського піклування. Як з'ясували правоохоронці, сексуальні злочини проти вихованок тривали протягом кількох років. Насильство відбувалося як у будинку, де проживала родина, так і за його межами.

Після початку повномасштабного вторгнення росії родина разом із дітьми евакуювалася з Херсонщини до Івано-Франківської області.

У квітні 2025 року поліція повідомила про затримання батька-вихователя. Спочатку слідчим було відомо про трьох потерпілих дівчат. Згодом з'ясувалося, що від його дій постраждали семеро вихованок. Під час розслідування з дитячого будинку вилучили десятьох дітей: п'ятьох дівчат і п'ятьох хлопців. Для них організували медичні обстеження та психологічну допомогу.

До суду також передали справу посадовиці служби у справах дітей

Окреме кримінальне провадження відкрили щодо керівниці служби у справах дітей Бериславської районної державної адміністрації. Слідство вважає, що посадовиця не забезпечила належного контролю за умовами проживання та виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу. Також вона, за версією правоохоронців, не вжила необхідних заходів, щоб захистити вихованців.

Крім того, після евакуації родини з Херсонщини відповідні служби на новому місці проживання не отримали інформації про кримінальне провадження щодо батька-вихователя.

У липні 2026 року справу посадовиці передали до суду. Її обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Як повідомляло видання Кавун.City, яке вивчило матеріали судових проваджень, йдеться про начальницю служби у справах дітей Бериславської РДА Олену Горішню.

У межах цього провадження прокуратура заявила цивільні позови про відшкодування майнової шкоди на загальну суму понад 2,14 млн гривень. Ще троє позивачів вимагають компенсації моральної шкоди. Зауважимо, що справа щодо посадовиці розглядається окремо від провадження стосовно батька-вихователя.

Її винуватість має встановити суд, а заявлені суми компенсацій поки що залишаються вимогами сторони обвинувачення.

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