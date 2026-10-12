Самой младшей было всего 10 лет: отец-воспитатель получил пожизненное за сексуальные преступления против семи воспитанниц

$44.890.0450.310.18
ukenru
16:41 • 7168 просмотра
Сколько россия и Украина потеряли военнослужащих в сентябре: НАТО назвало цифру
16:06 • 13373 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре вниманияPhoto
15:53 • 13388 просмотра
Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком
15:31 • 13628 просмотра
Еврокомиссар Кос подтвердила, что завтра для Украины планируют открыть ещё два переговорных кластера
14:48 • 17016 просмотра
ВПК россии и причастные к "выборам" на ВОТ - кто в новом пакете санкций ЕС против рф и реакция Украины
13:00 • 25084 просмотра
Перейдут ли школы на дистанционное обучение, если в Киеве будут перебои с водой — работники сферы образования ответили
Эксклюзив
12:50 • 29380 просмотра
Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе
12:35 • 24058 просмотра
Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 2026
12:18 • 16631 просмотра
Рада собирается повысить порог крупной приватизации — что предусматривается
11:31 • 17349 просмотра
Марченко о выплатах военным и по соцпрограммам: задержек до конца года не предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
93%
753мм
Популярные новости
Госбюджет Украины недополучил почти 50 млрд грн доходов - министр12 октября, 07:55 • 22871 просмотра
В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года12 октября, 10:08 • 33358 просмотра
Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисыPhoto12 октября, 10:55 • 37279 просмотра
Китай прокомментировал объявленное Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и рф11:56 • 29459 просмотра
До 44 часов в воде, а также испытание на прокол — какую проверку на прочность проходят ботинки для ВСУPhoto13:51 • 24305 просмотра
публикации
До 44 часов в воде, а также испытание на прокол — какую проверку на прочность проходят ботинки для ВСУPhoto13:51 • 24627 просмотра
"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ13:17 • 16558 просмотра
Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе
Эксклюзив
12:50 • 29391 просмотра
Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»Photo
Эксклюзив
11:27 • 32586 просмотра
Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисыPhoto12 октября, 10:55 • 37607 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Молдова
Польша
Реклама
УНН Lite
Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону16:52 • 934 просмотра
Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 202612:35 • 24060 просмотра
В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года12 октября, 10:08 • 33616 просмотра
Легендарный американский певец Манилоу прервал концерт после 2 песен и отменил следующее выступление11 октября, 19:01 • 65709 просмотра
Звезда популярного американского сериала сломал ногу во время съёмок — пострадали ещё 3 человека11 октября, 17:25 • 38920 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Техника
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Старлинк

Самой младшей было всего 10 лет: отец-воспитатель получил пожизненное за сексуальные преступления против семи воспитанниц

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Суд назначил пожизненное заключение 50-летнему отцу-воспитателю за сексуальные преступления против семи воспитанниц. Самой младшей потерпевшей было 10 лет.

Самой младшей было всего 10 лет: отец-воспитатель получил пожизненное за сексуальные преступления против семи воспитанниц
Фото иллюстративное

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области приговорил 50-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против детей.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коломыйский горрайонный суд, Херсонскую областную прокуратуру и Национальную полицию Украины.

От  действий насильника пострадали семь воспитанниц. Самой младшей девочке на момент первого преступления было всего 10 лет. Насилие продолжалось годами, а мужчина пользовался тем, что дети находились под его опекой и зависели от него.

Детали

Приговор суд вынес 25 сентября 2026 года. В ходе рассмотрения дела установили, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие и развратные действия в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц детского дома семейного типа.

По данным следствия, он пользовался своим положением отца-воспитателя, физическим превосходством и тем, что дети зависели от него в бытовом, материальном и психологическом плане. Одну из девочек мужчина систематически насиловал на протяжении нескольких лет. Когда преступления начались, ей было всего 10 лет. Еще шесть воспитанниц также пострадали от сексуальных преступлений.

В ходе расследования правоохранители также обнаружили материалы сексуального насилия над детьми, которые хранил обвиняемый. Сам мужчина вину не признал. Однако суд исследовал собранные доказательства и признал его виновным в изнасиловании, сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних и незаконном обращении с материалами сексуального насилия над детьми.

По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы.  Суд также удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших о компенсации морального вреда. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

Что известно о детском доме и расследовании

По информации полиции Херсонской области, детский дом семейного типа мужчина организовал еще в 2008 году в Бериславском районе. Вместе с женой он воспитывал двух родных сыновей и детей, оставшихся без родительского попечения. Как выяснили правоохранители, сексуальные преступления против воспитанниц продолжались несколько лет. Насилие происходило как в доме, где проживала семья, так и за его пределами.

После начала полномасштабного вторжения России семья вместе с детьми эвакуировалась из Херсонской области в Ивано-Франковскую область.

В апреле 2025 года полиция сообщила о задержании отца-воспитателя. Сначала следователям было известно о трех потерпевших девочках. Позже выяснилось, что от его действий пострадали семь воспитанниц. В ходе расследования из детского дома изъяли десятерых детей: пять девочек и пять мальчиков. Для них организовали медицинские обследования и психологическую помощь.

В суд также передали дело чиновницы службы по делам детей

Отдельное уголовное производство открыли в отношении руководительницы службы по делам детей Бериславской районной государственной администрации. Следствие считает, что чиновница не обеспечила надлежащий контроль за условиями проживания и воспитания детей в детском доме семейного типа. Также она, по версии правоохранителей, не приняла необходимых мер, чтобы защитить воспитанников.

Кроме того, после эвакуации семьи из Херсонской области соответствующие службы по новому месту проживания не получили информации об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.

В июле 2026 года дело чиновницы передали в суд. Ее обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Как сообщало издание Кавун.City, изучившее материалы судебных производств, речь идет о начальнице службы по делам детей Бериславской РГА Олене Горишней.

В рамках этого производства прокуратура заявила гражданские иски о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 2,14 млн гривен. Еще трое истцов требуют компенсации морального вреда. Отметим, что  дело в отношении чиновницы рассматривается отдельно от производства в отношении отца-воспитателя.

Ее виновность должен установить суд, а заявленные суммы компенсаций пока остаются требованиями стороны обвинения.

Напомним

В Киеве мужчину подозревают в развращении 3-летней дочери и создании детской порнографии.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Эвакуация
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область
Херсонская область
Украина
Киев