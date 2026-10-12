Самой младшей было всего 10 лет: отец-воспитатель получил пожизненное за сексуальные преступления против семи воспитанниц

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Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области приговорил 50-летнего отца-воспитателя детского дома семейного типа к пожизненному лишению свободы за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коломыйский горрайонный суд, Херсонскую областную прокуратуру и Национальную полицию Украины.

От действий насильника пострадали семь воспитанниц. Самой младшей девочке на момент первого преступления было всего 10 лет. Насилие продолжалось годами, а мужчина пользовался тем, что дети находились под его опекой и зависели от него.

Детали

Приговор суд вынес 25 сентября 2026 года. В ходе рассмотрения дела установили, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал сексуальное насилие и развратные действия в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц детского дома семейного типа.

По данным следствия, он пользовался своим положением отца-воспитателя, физическим превосходством и тем, что дети зависели от него в бытовом, материальном и психологическом плане. Одну из девочек мужчина систематически насиловал на протяжении нескольких лет. Когда преступления начались, ей было всего 10 лет. Еще шесть воспитанниц также пострадали от сексуальных преступлений.

В ходе расследования правоохранители также обнаружили материалы сексуального насилия над детьми, которые хранил обвиняемый. Сам мужчина вину не признал. Однако суд исследовал собранные доказательства и признал его виновным в изнасиловании, сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних и незаконном обращении с материалами сексуального насилия над детьми.

По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы. Суд также удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших о компенсации морального вреда. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

Что известно о детском доме и расследовании

По информации полиции Херсонской области, детский дом семейного типа мужчина организовал еще в 2008 году в Бериславском районе. Вместе с женой он воспитывал двух родных сыновей и детей, оставшихся без родительского попечения. Как выяснили правоохранители, сексуальные преступления против воспитанниц продолжались несколько лет. Насилие происходило как в доме, где проживала семья, так и за его пределами.

После начала полномасштабного вторжения России семья вместе с детьми эвакуировалась из Херсонской области в Ивано-Франковскую область.

В апреле 2025 года полиция сообщила о задержании отца-воспитателя. Сначала следователям было известно о трех потерпевших девочках. Позже выяснилось, что от его действий пострадали семь воспитанниц. В ходе расследования из детского дома изъяли десятерых детей: пять девочек и пять мальчиков. Для них организовали медицинские обследования и психологическую помощь.

В суд также передали дело чиновницы службы по делам детей

Отдельное уголовное производство открыли в отношении руководительницы службы по делам детей Бериславской районной государственной администрации. Следствие считает, что чиновница не обеспечила надлежащий контроль за условиями проживания и воспитания детей в детском доме семейного типа. Также она, по версии правоохранителей, не приняла необходимых мер, чтобы защитить воспитанников.

Кроме того, после эвакуации семьи из Херсонской области соответствующие службы по новому месту проживания не получили информации об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.

В июле 2026 года дело чиновницы передали в суд. Ее обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Как сообщало издание Кавун.City, изучившее материалы судебных производств, речь идет о начальнице службы по делам детей Бериславской РГА Олене Горишней.

В рамках этого производства прокуратура заявила гражданские иски о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 2,14 млн гривен. Еще трое истцов требуют компенсации морального вреда. Отметим, что дело в отношении чиновницы рассматривается отдельно от производства в отношении отца-воспитателя.

Ее виновность должен установить суд, а заявленные суммы компенсаций пока остаются требованиями стороны обвинения.

Напомним

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