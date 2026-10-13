На Київщині вночі 15 жовтня очікуються заморозки до -3°C - Укргідрометцентр

Вночі 15 жовтня на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомив Укргідрометцентр, передає УНН.

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Температура на поверхні ґрунту, за прогнозами синоптиків, опуститься до 0…-3°C. Також очікується І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести шкоду для незібраної городини - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо

У вівторок, 13 жовтня, вершину гори Піп Іван Івано-Франківської області вкрив сніг, а температура опустилась до -4°С.