Місцеві бюджети України отримали від туризму на чверть більше доходів, ніж торік
Київ • УНН
Місцеві бюджети отримали 269,9 млн грн туристичного збору - на 23% більше, ніж торік. У чотирьох громадах надходження зросли на 60%.
Українські громади продовжують нарощувати надходження від туризму. За 8 місяців цього року 269,9 млн грн туристичного збору сплачено до місцевих бюджетів. Це на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження становили 219,5 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.
Деталі
Найбільші надходження туристичного збору зафіксовано у регіонах із найбільш активними туристичними центрами. Зокрема:
- м. Київ – 53,8 млн грн;
- Львівська область – 52,5 млн грн;
- Івано-Франківська область – 38,2 млн грн;
- Закарпатська область – 27,5 млн гривень.
Зазначається, що отримані кошти є частиною доходів місцевих бюджетів, а динаміка їх надходжень дає змогу оцінювати активність туристичної сфери та її внесок у фінансові ресурси територій.
Позитивна динаміка надходжень є також результатом спільної роботи ДПС та територіальних громад із вдосконалення адміністрування туристичного збору.
Свою ефективність продемонстрував пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей, який запровадила ДПС у квітні цього року. Задекларовані суми туристичного збору у громадах-учасницях зросли на 60%.
Новий інструмент дає можливість отримати як загальну картину надходжень туристичного збору по Україні, так і деталізовану інформацію за областями, територіальними громадами, типами платників та видами економічної діяльності
Нагадаємо
Як раніше писав УНН за перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору. Лідерами за сумою надходжень стали Львівська область та Київ.