Місцеві бюджети України отримали від туризму на чверть більше доходів, ніж торік

Українські громади продовжують нарощувати надходження від туризму. За 8 місяців цього року 269,9 млн грн туристичного збору сплачено до місцевих бюджетів. Це на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження становили 219,5 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.

Найбільші надходження туристичного збору зафіксовано у регіонах із найбільш активними туристичними центрами. Зокрема:

Зазначається, що отримані кошти є частиною доходів місцевих бюджетів, а динаміка їх надходжень дає змогу оцінювати активність туристичної сфери та її внесок у фінансові ресурси територій.

Позитивна динаміка надходжень є також результатом спільної роботи ДПС та територіальних громад із вдосконалення адміністрування туристичного збору.

Свою ефективність продемонстрував пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей, який запровадила ДПС у квітні цього року. Задекларовані суми туристичного збору у громадах-учасницях зросли на 60%.

Новий інструмент дає можливість отримати як загальну картину надходжень туристичного збору по Україні, так і деталізовану інформацію за областями, територіальними громадами, типами платників та видами економічної діяльності