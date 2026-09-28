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Місцеві бюджети України отримали від туризму на чверть більше доходів, ніж торік

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Місцеві бюджети отримали 269,9 млн грн туристичного збору - на 23% більше, ніж торік. У чотирьох громадах надходження зросли на 60%.

Місцеві бюджети України отримали від туризму на чверть більше доходів, ніж торік

Українські громади продовжують нарощувати надходження від туризму. За 8 місяців цього року 269,9 млн грн туристичного збору сплачено до місцевих бюджетів. Це на 23% більше, ніж за відповідний період минулого року. Тоді надходження становили 219,5 млн гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.

Деталі

Найбільші надходження туристичного збору зафіксовано у регіонах із найбільш активними туристичними центрами. Зокрема:

  • м. Київ – 53,8 млн грн;
    • Львівська область – 52,5 млн грн;
      • Івано-Франківська область – 38,2 млн грн;
        • Закарпатська область – 27,5 млн гривень.

          Зазначається, що отримані кошти є частиною доходів місцевих бюджетів, а динаміка їх надходжень дає змогу оцінювати активність туристичної сфери та її внесок у фінансові ресурси територій.

          Позитивна динаміка надходжень є також результатом спільної роботи ДПС та територіальних громад із вдосконалення адміністрування туристичного збору.

          Свою ефективність продемонстрував пілотний проєкт з удосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей, який запровадила ДПС у квітні цього року. Задекларовані суми туристичного збору у громадах-учасницях зросли на 60%.

          Новий інструмент дає можливість отримати як загальну картину надходжень туристичного збору по Україні, так і деталізовану інформацію за областями, територіальними громадами, типами платників та видами економічної діяльності

          - додали.

          Нагадаємо

          Як раніше писав УНН за перші чотири місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору. Лідерами за сумою надходжень стали Львівська область та Київ.

          Ольга Розгон

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