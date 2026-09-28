Местные бюджеты Украины получили от туризма на четверть больше доходов, чем в прошлом году
Киев • УНН
Местные бюджеты получили 269,9 млн грн туристического сбора — на 23% больше, чем в прошлом году. В четырех общинах поступления выросли на 60%.
Украинские общины продолжают наращивать поступления от туризма. За 8 месяцев этого года 269,9 млн грн туристического сбора уплачено в местные бюджеты. Это на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли 219,5 млн гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.
Детали
Наибольшие поступления туристического сбора зафиксированы в регионах с наиболее активными туристическими центрами. В частности:
- г. Киев — 53,8 млн грн;
- Львовская область — 52,5 млн грн;
- Ивано-Франковская область — 38,2 млн грн;
- Закарпатская область — 27,5 млн гривен.
Отмечается, что полученные средства являются частью доходов местных бюджетов, а динамика их поступлений позволяет оценивать активность туристической сферы и ее вклад в финансовые ресурсы территорий.
Положительная динамика поступлений также является результатом совместной работы ГНС и территориальных общин по совершенствованию администрирования туристического сбора.
Свою эффективность продемонстрировал пилотный проект по совершенствованию администрирования туристического сбора в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей, который ГНС внедрила в апреле этого года. Задекларированные суммы туристического сбора в общинах-участницах выросли на 60%.
Новый инструмент дает возможность получить как общую картину поступлений туристического сбора по Украине, так и детализированную информацию по областям, территориальным общинам, типам плательщиков и видам экономической деятельности
Напомним
Как ранее писал УНН за первые четыре месяца 2026 года местные бюджеты получили 112 млн грн туристического сбора. Лидерами по сумме поступлений стали Львовская область и Киев.