Местные бюджеты Украины получили от туризма на четверть больше доходов, чем в прошлом году

Украинские общины продолжают наращивать поступления от туризма. За 8 месяцев этого года 269,9 млн грн туристического сбора уплачено в местные бюджеты. Это на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли 219,5 млн гривен. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.

Наибольшие поступления туристического сбора зафиксированы в регионах с наиболее активными туристическими центрами. В частности:

Отмечается, что полученные средства являются частью доходов местных бюджетов, а динамика их поступлений позволяет оценивать активность туристической сферы и ее вклад в финансовые ресурсы территорий.

Положительная динамика поступлений также является результатом совместной работы ГНС и территориальных общин по совершенствованию администрирования туристического сбора.

Свою эффективность продемонстрировал пилотный проект по совершенствованию администрирования туристического сбора в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей, который ГНС внедрила в апреле этого года. Задекларированные суммы туристического сбора в общинах-участницах выросли на 60%.

Новый инструмент дает возможность получить как общую картину поступлений туристического сбора по Украине, так и детализированную информацию по областям, территориальным общинам, типам плательщиков и видам экономической деятельности