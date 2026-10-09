Польща просить Україну про допомогу в розслідуванні нападу у монастирі в Ярославі

Польська прокуратура звернулася до України по допомогу в розслідуванні нападу на людей у монастирі в Ярославі. Зокрема, польські слідчі просять перевірити, чи проходив підозрюваний психіатричне лікування в Україні. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

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Це прохання пов’язане з тим, що чоловік перебуває в психіатричній лікарні із симптомами психозу, тому прокурори припускають, що він міг проходити лікування або діагностику в Україні.

Як повідомляють ЗМІ, прокуратура також просить допитати як свідка матір чоловіка, який походить із західної України, з Івано-Франківської області.

Слідчі з Перемишля також хочуть дізнатися, чим Ігор М. займався в Україні.

У середу чоловік визнав себе винним у висунутих обвинуваченнях у вбивстві, замаху на вбивство та завданні тяжких тілесних ушкоджень. Обвинувачення йому оголосили в лікарні, щойно експерти визнали, що стан його здоров’я це дозволяє.

Однак Ігор М. відмовився давати пояснення.

Напад у Ярославі

24 вересня українець напав на п’ятьох осіб на території абатства в Ярославі. Від отриманих поранень помер священник Станіслав Збойнович, а ще четверо осіб — священники Марек Пеньковський, Адріан Мантикович, Кшиштоф Г. та Ева С. — зазнали травм, що загрожували їхньому життю.

Чоловік приїхав до Польщі з Німеччини. Він хотів повернутися в Україну, але не зміг перетнути кордон у Корчовій, оскільки його автомобіль не мав обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ).

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