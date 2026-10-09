Польша просит Украину о помощи в расследовании нападения в монастыре в Ярославе

Польская прокуратура обратилась к Украине за помощью в расследовании нападения на людей в монастыре в Ярославе. В частности, польские следователи просят проверить, проходил ли подозреваемый психиатрическое лечение в Украине. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

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Эта просьба связана с тем, что мужчина находится в психиатрической больнице с симптомами психоза, поэтому прокуроры предполагают, что он мог проходить лечение или диагностику в Украине.

Как сообщают СМИ, прокуратура также просит допросить в качестве свидетеля мать мужчины, который родом из западной Украины, из Ивано-Франковской области.

Следователи из Перемышля также хотят узнать, чем Игорь М. занимался в Украине.

В среду мужчина признал себя виновным по предъявленным обвинениям в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Обвинения ему предъявили в больнице, как только эксперты признали, что состояние его здоровья это позволяет.

Однако Игорь М. отказался давать объяснения.

Нападение в Ярославе

24 сентября украинец напал на пятерых человек на территории аббатства в Ярославе. От полученных ранений умер священник Станислав Збойнович, а еще четверо человек — священники Марек Пеньковский, Адриан Мантикович, Кшиштоф Г. и Ева С. — получили травмы, угрожавшие их жизни.

Мужчина приехал в Польшу из Германии. Он хотел вернуться в Украину, но не смог пересечь границу в Корчовой, поскольку его автомобиль не имел обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

В Польше подозреваемому в нападении на монастырь украинцу избрали меру пресечения