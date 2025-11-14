$42.060.03
Жнива-2025: Україна зібрала близько 48 млн тонн зерна з 84% засіяних полів

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Україна зібрала майже 48 млн тонн зернових культур з 84% засіяних площ, включаючи 22,9 млн тонн пшениці та 17,9 млн тонн кукурудзи. Також зібрано 16,8 млн тонн олійних культур та 9,2 млн тонн цукрових буряків.

Жнива-2025: Україна зібрала близько 48 млн тонн зерна з 84% засіяних полів

Україна зібрала вже майже 48 млн тонн зерна нового врожаю - з 84% засіяних полів, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 14 листопада в Україні вже зібрано 47 936,5 тис. тонн зернових культур на площі 9 825,6 тис. га. Обмолочено 84% площ, засіяних цими культурами

- повідомили в Мінекономіки.

Яке зерно зібрали і скільки

Зокрема, зібрано:

  • пшениці – 22 904,5 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га;
    • ячменю – 5 417,0 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га;
      • гороху – 671,4 тис. тонн на площі 275,1 тис. га;
        • кукурудзи – 17 912,9 тис. тонн на площі 2 719,8 тис. га, що становить 62% засіяних площ.

          Інших зернових і зернобобових зібрано 886,3 тис. тонн на площі 323,3 тис. га.

          Які області у лідерах

          Серед лідерів збору:

          • Чернігівська область – 4 122,78 тис. тонн з площі 590,9 тис. га;
            • Одеська область – 3 827,6 тис. тонн з площі 1 157,2 тис. га;
              • Вінницька область – 3 716,9 тис. тонн з площі 608,1 тис. га;
                • Полтавська область – 3 696,8 тис. тонн з площі 766,9 тис. га.

                  Що з олійними і цукровим буряком

                  Олійних культур на 14 листопада зібрано 16 885,5 тис. тонн. Зокрема:

                  • соняшнику – 8 918,1 тис. тонн на площі 4 737,0 тис. га;
                    • сої – 4 653,7 тис. тонн на площі 1 957,9 тис. га;
                      • ріпаку – 3 313,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га. 

                        Загалом, соняшнику зібрано з 91% засіяних площ, сої – 95%, збір ріпаку завершений.

                        Цукрових буряків накопано вже 9 288,9 тис. тонн на площі 174,7 тис. га, що складає 88% засіяних площ. 

                        Юлія Шрамко

                        ЕкономікаАгроновини
                        Кабінет Міністрів України
                        Вінницька область
                        Полтавська область
                        Одеська область
                        Чернігівська область
                        Україна