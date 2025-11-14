Жнива-2025: Україна зібрала близько 48 млн тонн зерна з 84% засіяних полів
Київ • УНН
Україна зібрала майже 48 млн тонн зернових культур з 84% засіяних площ, включаючи 22,9 млн тонн пшениці та 17,9 млн тонн кукурудзи. Також зібрано 16,8 млн тонн олійних культур та 9,2 млн тонн цукрових буряків.
Україна зібрала вже майже 48 млн тонн зерна нового врожаю - з 84% засіяних полів, повідомили у Мінекономіки у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 14 листопада в Україні вже зібрано 47 936,5 тис. тонн зернових культур на площі 9 825,6 тис. га. Обмолочено 84% площ, засіяних цими культурами
Яке зерно зібрали і скільки
Зокрема, зібрано:
- пшениці – 22 904,5 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га;
- ячменю – 5 417,0 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га;
- гороху – 671,4 тис. тонн на площі 275,1 тис. га;
- кукурудзи – 17 912,9 тис. тонн на площі 2 719,8 тис. га, що становить 62% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 886,3 тис. тонн на площі 323,3 тис. га.
Які області у лідерах
Серед лідерів збору:
- Чернігівська область – 4 122,78 тис. тонн з площі 590,9 тис. га;
- Одеська область – 3 827,6 тис. тонн з площі 1 157,2 тис. га;
- Вінницька область – 3 716,9 тис. тонн з площі 608,1 тис. га;
- Полтавська область – 3 696,8 тис. тонн з площі 766,9 тис. га.
Що з олійними і цукровим буряком
Олійних культур на 14 листопада зібрано 16 885,5 тис. тонн. Зокрема:
- соняшнику – 8 918,1 тис. тонн на площі 4 737,0 тис. га;
- сої – 4 653,7 тис. тонн на площі 1 957,9 тис. га;
- ріпаку – 3 313,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 91% засіяних площ, сої – 95%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 9 288,9 тис. тонн на площі 174,7 тис. га, що складає 88% засіяних площ.
