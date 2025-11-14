$42.060.03
Урожай-2025: Украина собрала около 48 млн тонн зерна с 84% засеянных полей

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Украина собрала почти 48 млн тонн зерновых культур с 84% засеянных площадей, включая 22,9 млн тонн пшеницы и 17,9 млн тонн кукурузы. Также собрано 16,8 млн тонн масличных культур и 9,2 млн тонн сахарной свеклы.

Урожай-2025: Украина собрала около 48 млн тонн зерна с 84% засеянных полей

Украина собрала уже почти 48 млн тонн зерна нового урожая - с 84% засеянных полей, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 14 ноября в Украине уже собрано 47 936,5 тыс. тонн зерновых культур на площади 9 825,6 тыс. га. Обмолочено 84% площадей, засеянных этими культурами

- сообщили в Минэкономики.

Какое зерно собрали и сколько

В частности, собрано:

  • пшеницы – 22 904,5 тыс. тонн на площади 5 051,6 тыс. га;
    • ячменя – 5 417,0 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га;
      • гороха – 671,4 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га;
        • кукурузы – 17 912,9 тыс. тонн на площади 2 719,8 тыс. га, что составляет 62% засеянных площадей.

          Других зерновых и зернобобовых собрано 886,3 тыс. тонн на площади 323,3 тыс. га.

          Какие области в лидерах

          Среди лидеров сбора:

          • Черниговская область – 4 122,78 тыс. тонн с площади 590,9 тыс. га;
            • Одесская область – 3 827,6 тыс. тонн с площади 1 157,2 тыс. га;
              • Винницкая область – 3 716,9 тыс. тонн с площади 608,1 тыс. га;
                • Полтавская область – 3 696,8 тыс. тонн с площади 766,9 тыс. га.

                  Что с масличными и сахарной свеклой

                  Масличных культур на 14 ноября собрано 16 885,5 тыс. тонн. В частности:

                  • подсолнечника – 8 918,1 тыс. тонн на площади 4 737,0 тыс. га;
                    • сои – 4 653,7 тыс. тонн на площади 1 957,9 тыс. га;
                      • рапса – 3 313,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га. 

                        В целом, подсолнечника собрано с 91% засеянных площадей, сои – 95%, сбор рапса завершен.

                        Сахарной свеклы накопано уже 9 288,9 тыс. тонн на площади 174,7 тыс. га, что составляет 88% засеянных площадей. 

                        Юлия Шрамко

