Урожай-2025: Украина собрала около 48 млн тонн зерна с 84% засеянных полей
Киев • УНН
Украина собрала почти 48 млн тонн зерновых культур с 84% засеянных площадей, включая 22,9 млн тонн пшеницы и 17,9 млн тонн кукурузы. Также собрано 16,8 млн тонн масличных культур и 9,2 млн тонн сахарной свеклы.
Украина собрала уже почти 48 млн тонн зерна нового урожая - с 84% засеянных полей, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 14 ноября в Украине уже собрано 47 936,5 тыс. тонн зерновых культур на площади 9 825,6 тыс. га. Обмолочено 84% площадей, засеянных этими культурами
Какое зерно собрали и сколько
В частности, собрано:
- пшеницы – 22 904,5 тыс. тонн на площади 5 051,6 тыс. га;
- ячменя – 5 417,0 тыс. тонн на площади 1 360,9 тыс. га;
- гороха – 671,4 тыс. тонн на площади 275,1 тыс. га;
- кукурузы – 17 912,9 тыс. тонн на площади 2 719,8 тыс. га, что составляет 62% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых собрано 886,3 тыс. тонн на площади 323,3 тыс. га.
Какие области в лидерах
Среди лидеров сбора:
- Черниговская область – 4 122,78 тыс. тонн с площади 590,9 тыс. га;
- Одесская область – 3 827,6 тыс. тонн с площади 1 157,2 тыс. га;
- Винницкая область – 3 716,9 тыс. тонн с площади 608,1 тыс. га;
- Полтавская область – 3 696,8 тыс. тонн с площади 766,9 тыс. га.
Что с масличными и сахарной свеклой
Масличных культур на 14 ноября собрано 16 885,5 тыс. тонн. В частности:
- подсолнечника – 8 918,1 тыс. тонн на площади 4 737,0 тыс. га;
- сои – 4 653,7 тыс. тонн на площади 1 957,9 тыс. га;
- рапса – 3 313,7 тыс. тонн на площади 1 260,2 тыс. га.
В целом, подсолнечника собрано с 91% засеянных площадей, сои – 95%, сбор рапса завершен.
Сахарной свеклы накопано уже 9 288,9 тыс. тонн на площади 174,7 тыс. га, что составляет 88% засеянных площадей.
Экспорт зерна в этом сезоне более чем на треть меньше прошлогоднего11.11.25, 14:32 • 2418 просмотров