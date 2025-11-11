Экспорт зерна в этом сезоне более чем на треть меньше прошлогоднего

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 10 млн тонн зерна, сообщило профильное ведомство со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, пишет УНН.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 10 ноября, в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала 10,011 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 38,41% меньше, чем на 15 ноября прошлого года в 2024/25 МГ.

При этом в ноябре экспортировано уже 672 тыс. тонн зерна, что на 63,79% меньше, чем на 15 ноября прошлого года.

В частности, в 2025/26 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 6,508 млн тонн;

ячменя - 1,131 млн тонн;

ржи - 0,2 тыс. тонн;

кукурузы - 2,193 млн тонн.

Экспорт муки составил 22,5 тыс. тонн.

