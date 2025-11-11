Экспорт зерна в этом сезоне более чем на треть меньше прошлогоднего

$41.960.02
Эксклюзив
12:30 • 904 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10710 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17473 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21213 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25609 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63504 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75624 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103408 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124448 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125953 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 12403 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 13660 просмотра
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракетыPhoto11 ноября, 04:09 • 10073 просмотра
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября11 ноября, 04:30 • 5942 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto07:02 • 7302 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 904 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 74735 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 124448 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 59869 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125953 просмотра
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Александр Сырский
Украина
Харьковская область
Донецкая область
Херсон
Государственная граница Украины
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 5260 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 50294 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 125097 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 129869 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 173791 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Вашингтон Пост
Сериал

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на треть меньше прошлогоднего

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 158 просмотра

С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 10,011 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 38,41% меньше, чем в прошлом году, согласно данным Государственной таможенной службы.

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на треть меньше прошлогоднего

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 10 млн тонн зерна, сообщило профильное ведомство со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, пишет УНН.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 10 ноября, в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала 10,011 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 38,41% меньше, чем на 15 ноября прошлого года в 2024/25 МГ.

При этом в ноябре экспортировано уже 672 тыс. тонн зерна, что на 63,79% меньше, чем на 15 ноября прошлого года.

В частности, в 2025/26 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 6,508 млн тонн;
    • ячменя - 1,131 млн тонн;
      • ржи - 0,2 тыс. тонн;
        • кукурузы - 2,193 млн тонн.

          Экспорт муки составил 22,5 тыс. тонн.

          Жатва-2025: Украина собрала уже 43 млн тонн зерна нового урожая07.11.25, 09:11 • 2990 просмотров

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаАгроновости
          Государственная граница Украины
          Государственная таможенная служба Украины
          Украина