Жатва-2025: Украина собрала уже 43 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
В Украине на 7 ноября собрано 43,6 миллиона тонн зерновых культур с 81% засеянных площадей. Среди лидеров сбора – Одесская, Черниговская, Полтавская и Винницкая области.
В Украине во время жатвы этого года собрали более 43 млн тонн зерновых нового урожая - с 81% засеянных площадей, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
По состоянию на 7 ноября в Украине уже собрано 43 630,1 тыс. тонн зерновых культур на площади 9 301,7 тыс. га. Обмолочено 81% площадей, засеянных этими культурами
В частности, собрано:
- пшеницы – 22 822,9 тыс. тонн на площади 5 047,8 тыс. га;
- ячменя – 5 372,4 тыс. тонн на площади 1 350,5 тыс. га;
- гороха – 660,7 тыс. тонн на площади 271,3 тыс. га;
- кукурузы – 13 746,8 тыс. тонн на площади 2 213,7 тыс. га, что составляет 53% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых собрано 883,4 тыс. тонн на площади 321,0 тыс. га.
Среди лидеров сбора:
- Одесская область – 3 816,6 тыс. тонн с площади 1 152,2 тыс. га;
- Черниговская область – 3 680,1 тыс. тонн с площади 539,7 тыс. га;
- Полтавская область – 3 430,6 тыс. тонн с площади 714,8 тыс. га;
- Винницкая область – 3 279,5 тыс. тонн с площади 556,9 тыс. га.
Масличных культур на 06 ноября собрано 16 352,4 млн. тонн. В частности:
- подсолнечника – 8 725,8 тыс. тонн на площади 4 610,8 тыс. га;
- сои – 4 305,7 тыс. тонн на площади 1 828,9 тыс. га;
- рапса – 3 320,9 тыс. тонн на площади 1 274,1 тыс. га.
В целом, подсолнечника собрано с 90% засеянных площадей, сои – 84%, сбор рапса завершен.
Сахарной свеклы накопано уже 7 949,3 тыс. тонн на площади 151,0 тыс. га, что составляет 76% засеянных площадей.
