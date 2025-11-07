Жнива-2025: Україна зібрала вже 43 млн тонн зерна нового врожаю
Київ • УНН
В Україні на 7 листопада зібрано 43,6 мільйона тонн зернових культур з 81% засіяних площ. Серед лідерів збору – Одеська, Чернігівська, Полтавська та Вінницька області.
В Україні під час жнив цього року зібрали понад 43 млн тонн зернових нового врожаю - з 81% засіяних площ, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Станом на 7 листопада в Україні вже зібрано 43 630,1 тис. тонн зернових культур на площі 9 301,7 тис. га. Обмолочено 81% площ, засіяних цими культурами
Зокрема, зібрано:
- пшениці – 22 822,9 тис. тонн на площі 5 047,8 тис. га;
- ячменю – 5 372,4 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га;
- гороху – 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га;
- кукурудзи – 13 746,8 тис. тонн на площі 2 213,7 тис. га, що становить 53% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 883,4 тис. тонн на площі 321,0 тис. га.
Серед лідерів збору:
- Одеська область – 3 816,6 тис. тонн з площі 1 152,2 тис. га;
- Чернігівська область – 3 680,1 тис. тонн з площі 539,7 тис. га;
- Полтавська область – 3 430,6 тис. тонн з площі 714,8 тис. га;
- Вінницька область – 3 279,5 тис. тонн з площі 556,9 тис. га.
Олійних культур на 06 листопада зібрано 16 352,4 млн. тонн. Зокрема:
- соняшнику – 8 725,8 тис. тонн на площі 4 610,8 тис. га;
- сої – 4 305,7 тис. тонн на площі 1 828,9 тис. га;
- ріпаку – 3 320,9 тис. тонн на площі 1 274,1 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 90% засіяних площ, сої – 84%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 7 949,3 тис. тонн на площі 151,0 тис. га, що становить 76% засіяних площ.
