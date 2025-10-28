$42.070.07
Посівна-2025: озиминою засіяли 82% від запланованого, три області завершили сівбу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Станом на 28 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 5 348,9 тис. га озимих культур, що становить 82,0% від прогнозованих площ. Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області вже завершили сівбу зернових.

Посівна-2025: озиминою засіяли 82% від запланованого, три області завершили сівбу

В Україні аграрії засіяли 5,35 млн га озимих культур, або 82% запланованих полів, при чому три області вже завершили посівну зернових, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.

Станом на 28 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 5 348,9 тис. га озимих культур. Це 82,0% від прогнозованих площ

- повідомили у міністерстві.

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці – 3858,1 тис. га;
    • озимого ячменю – 382,2 тис. га;
      • озимого жита – 63,2 тис. га.

        Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. 

        Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області вже завершили сівбу.

        Озимого ріпаку засіяно 1 045,4 тис. га. Найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. Аграрії 14 областей завершили сівбу озимого ріпаку.

        Юлія Шрамко

         

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаАгроновини
