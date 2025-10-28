Посівна-2025: озиминою засіяли 82% від запланованого, три області завершили сівбу
Київ • УНН
Станом на 28 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 5 348,9 тис. га озимих культур, що становить 82,0% від прогнозованих площ. Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області вже завершили сівбу зернових.
В Україні аграрії засіяли 5,35 млн га озимих культур, або 82% запланованих полів, при чому три області вже завершили посівну зернових, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Станом на 28 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 5 348,9 тис. га озимих культур. Це 82,0% від прогнозованих площ
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 3858,1 тис. га;
- озимого ячменю – 382,2 тис. га;
- озимого жита – 63,2 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області.
Полтавська, Тернопільська та Чернігівська області вже завершили сівбу.
Озимого ріпаку засіяно 1 045,4 тис. га. Найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. Аграрії 14 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
