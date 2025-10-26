Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати

Збір врожаю в Україні 2025 року проходить, як і низка попередніх, в умовах повномасштабної війни. Через це аграрії в черговий раз змушені долати цілу низку труднощів, через які цьогорічні результати виявилися нижчими за прогнозовані. Як проходить збір врожаю 2025 року в Україні, яких результатів було досягнуто та які фактори найбільше нашкодили цьогорічні кампанії - розповідає УНН.

Аграрна статистика України

На даними Міністерства економіки, в Україні вже зібрали 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами.

Лідирують наступні культури:

· пшениці – зібрано 22 525,8 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га;

· ячменю – зібрано 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га;

· гороху – зібрано 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га;

· кукурудзи – 2 059,9 тис. тонн на площі 405,4 тис. га.

· Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. тонн на площі 315,8 тис. га.

Врожайність по регіонам

Серед областей лідирують:

· Одеська область – зібрано 3 707,3 тис. тонн з площі 1 115,1 тис. га;

· Вінницька область – зібрано 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га;

· Кіровоградська область – зібрано 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га;

· Хмельницька область – зібрано 2 182,3 тис. тонн з площі 317,5 тис. га.

Олійних культур зібрано:

· ріпаку – 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га;

· сої – 2 231,1 тис. тонн на площі 1 006,20 тис. га;

· соняшнику – 5 535,3 тис. тонн на площі 3 017,8 тис. га.

Цукрових буряків викопано вже 2 415,7 тис. тонн на площі 49,8 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої – 46%, кукурудзи – 10%, цукрових буряків – 25%.

Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений - зазначили у Мінекономіки.

Найкращі культури за врожайністю

Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі УНН заявив, що наразі оброблено 70% від запланованих площ, проте через посуху врожаю було завдано значних втрат.

Збір триває, 70% від запланованих площ оброблено. Ситуація неоднозначна. Якщо дивитися, так би мовити, середню температуру по палаті, то в південно-східному регіоні втрати колосальні. Через посуху Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська область, Одещина… Там погані результати. Західна Україна – там результати і по зерновій групі, такій, як пшениця, по кукурудзі, то там дощі пішли, в принципі будуть кращі показники - повідомив Денис Марчук.

Експерт також зазначив, що в цьому році найбільше буде зібрано кукурудзи, оскільки в цьому році, як і в минулому, спостерігається хороша міжнародна ціна на цей продукт. Втім, загалом загальні результати, у порівнянні з минулим роком, будуть нижчі.

Кукурудзи буде більше усього зібрано, тому що більше площ було засіяно. Більше аграріїв робили ставки в цьому сезоні на цю культуру, тому що в минулому сезоні була хороша міжнародна ціна і в принципі зараз вона також досить така непогана. Тому якщо дивитися станом на сьогодні, то зібрано вже зернових, зерно-бобових в межах 37,5 мільйонів тон. Думаю, якщо з олійними рахувати, то в цьому сезоні буде дещо гірший результат. Десь в межах 73-74 мільйонів тон зернових та олійних культур ми зберемо. Це на відсотків п’ять менше, ніж минулого року - пояснив Марчук.

За його словами, у північно-західних областях більш-менш наростили показники минулого року, відстали на 5-7%, "це для нас не критично, але це критично для життєдіяльності підприємств".

Стоїть питання, де брати гроші. Нашим учасникам Асоціації ми намагалися допомагати. Зокрема херсонцям. Ми їм добрива давали, насіння давали, паливо, хто міг, передавав. Вони хоч якось вибралися з озимої компанії, але як бути яровою важко говорити - розповів Марчук.

Вплив погоди на врожай

Марчук додав, що загалом аграрна рада сподівалася на кращі результати, проте ці надії не виправдалися через погоду.

Погода дуже сильного завдала удару. Південь-схід, коли люди молотили соняшник умовно дві тони, а зараз вони не тонами, а кілограмами рахують. Це криза, це великий економічний удар по життєдіяльності цих підприємств - розповів Марчук.

Експерт пояснив, що на сьогодні погода шкодить врожайності ще більше, ніж війна.

На сьогодні найбільшими факторами, які шкодять врожайності, є війна і погода. У прифронтових територіях існує багато проблем, зокрема розмінування. Розміновується мало, а там де розміновується – ворог продовжує завдавати удари. Але я на перше місце виніс би, все таки, погоду. Саме погодні умови завдають найбільшої шкоди - підкреслив Марчук.

Як на врожай впливає війна

Марчук також додав, що у Донецькій області найбільшої шкоди завдає саме війна, оскільки через просування ворога фермери покидають свої господарства, а це десятки тисяч гектарів землі. Втім, на загальну картину найбільше впливають саме погодні умови.

Якщо дивитися по Донецькій області, то є підприємства, які через нашестя ворога, подальше просування його, просто кинули підприємства і були змушені евакуюватися. Вони покинули десятки тисяч гектарів в сумі. Учасник нашої асоціації мав чотири тисячі гектарів в Добропіллі, він був змушений звідти виїхати, тому що там кожен день вбивали людей, були обстріли. І таких доволі чисельна кількість. Це по війні. Але більший фактор внесли погодні умови, тому що втрати по соняшнику, по пшениці, по кукурудзі надзвичайно великі в південно-східному регіоні - розповів Марчук.

Посівна озимих культур 2025

У Міністерстві економіки України повідомили, що аграрії засіяли майже 5 млн га озимих культур, або майже три четверті запланованих полів. Дві області вже завершили посівну зернових.

Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 833,9 тис. га озимих культур. Це 74,0 % від прогнозованих площ - повідомили у міністерстві.

Зокрема, посіяно:

· озимої пшениці – 3 443,6 тис. га;

· озимого ячменю – 300,3 тис. га;

· озимого жита – 60,0 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. Полтавська та Тернопільська області завершили сівбу.

Озимого ріпаку засіяно 1 030 тис. га. Найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. Наразі аграрії 13 областей завершили сівбу озимого ріпаку.

