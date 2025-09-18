Незареєстровані пасіки ускладнюють роботу агросектору

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 24990 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 34085 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 27978 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 27935 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 32341 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39022 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 35814 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41431 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 40431 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 114735 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
84%
751мм
Популярнi новини
Удар безпілотника по автозаправці на Полтавщині: кількість постраждалих зрослаPhoto17 вересня, 20:59 • 10621 перегляди
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 10152 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 11939 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС01:05 • 11382 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф02:08 • 12887 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 24998 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 32561 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 63557 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 114740 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 130861 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 2016 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 16050 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 16873 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 15853 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 45370 перегляди
Актуальне
YouTube
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Незареєстровані пасіки ускладнюють роботу агросектору

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Незареєстровані пасіки становлять проблему для агровиробників через ризик отруєння бджіл та зниження врожайності, а також перешкоджають експорту продукції до ЄС. Україна готує реформу бджільництва із цифровізацією та створенням єдиного реєстру пасік.

Незареєстровані пасіки ускладнюють роботу агросектору

Наявність незареєстрованих пасік є серйозною проблемою для агровиробників, оскільки вони можуть розташовуватися поруч із полями, обробленими засобами захисту рослин, що створює ризик отруєння бджіл і знижує врожайність. Такі пасіки ускладнюють контроль над кількістю бджіл на території, що може призводити до недостатнього або надмірного запилення, негативно впливаючи на продуктивність посівів, зазначають учасники ринку. Про це пише AgroPortal.ua, передає УНН.

У Європейській Бізнес Асоціації висловлюють сподівання, що системна робота щодо легалізації діяльності пасічників буде посилена, зокрема, через профільні об'єднання.

"Нормальна робота усіх сторін можлива лише в правовому полі, тому питання реєстрації пасічників досі стоїть на порядку денному", — констатує керівник Агрохімічного напрямку ЄБА Віктор Погорілий.

Робота в цьому напрямі вже ведеться. Україна готує масштабну реформу бджільництва, де особливу увагу буде приділено цифровізації, зокрема, створенню єдиного реєстру пасік і ветеринарно-санітарних паспортів, що дозволить краще контролювати якість продукції та рух бджолиних сімей.

Це одна з ключових інновацій законопроєкту 5274-д "Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл". Він ще у травні зареєстрований Комітетом з питань аграрної та земельної політики та чекає на розгляд у парламенті у першому читанні.

"Зареєструвати пасіку не дуже затратно, в зоні бойових дій щорічні обстеження бувають безплатними. Втім, деякі пасічники не хочуть реєструватися через те, що взагалі потрібні затрати на реєстрацію та обстеження. А ті, хто тримає до 15 сімей, вважають це зайвими турботами", — уточнює власник бренду "Папкина Пасіка" Сергій Папка.

Водночас в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" додають, що без офіційної реєстрації та ветеринарно-санітарного паспорта пасічник не може легально експортувати свою продукцію до ЄС, а це — прямий бар’єр для доступу до найбільшого у світі ринку збуту меду.

У самому ж ЄС взаємодія між пасічниками й аграріями заснована на принципах співпраці, комунікації та взаємної відповідальності.

"Це не просто добровільні домовленості, а часто — частина ширшої стратегії, що підтримується законодавством і технологічними інструментами", — резюмує координатор комітету захисту рослин та насіння УКАБ Ганна Каширіна.

Лілія Подоляк

ЕкономікаАгроновини
Європейський Союз
Україна