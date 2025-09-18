$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 сентября, 19:21 • 25109 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 34199 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28049 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28004 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32399 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39046 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41441 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40448 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 114806 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 130917 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 25111 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 32627 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 63612 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 114807 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 130918 просмотра
Незарегистрированные пасеки усложняют работу агросектора

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Незарегистрированные пасеки представляют проблему для агропроизводителей из-за риска отравления пчел и снижения урожайности, а также препятствуют экспорту продукции в ЕС. Украина готовит реформу пчеловодства с цифровизацией и созданием единого реестра пасек.

Незарегистрированные пасеки усложняют работу агросектора

Наличие незарегистрированных пасек является серьезной проблемой для агропроизводителей, поскольку они могут располагаться рядом с полями, обработанными средствами защиты растений, что создает риск отравления пчел и снижает урожайность. Такие пасеки затрудняют контроль над количеством пчел на территории, что может приводить к недостаточному или чрезмерному опылению, негативно влияя на производительность посевов, отмечают участники рынка. Об этом пишет AgroPortal.ua, передает УНН.

В Европейской Бизнес Ассоциации выражают надежду, что системная работа по легализации деятельности пчеловодов будет усилена, в частности, через профильные объединения.

"Нормальная работа всех сторон возможна только в правовом поле, поэтому вопрос регистрации пчеловодов до сих пор стоит на повестке дня", — констатирует руководитель Агрохимического направления ЕБА Виктор Погорелый.

Работа в этом направлении уже ведется. Украина готовит масштабную реформу пчеловодства, где особое внимание будет уделено цифровизации, в частности, созданию единого реестра пасек и ветеринарно-санитарных паспортов, что позволит лучше контролировать качество продукции и движение пчелиных семей.

Это одна из ключевых инноваций законопроекта 5274-д "О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел". Он еще в мае зарегистрирован Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики и ждет рассмотрения в парламенте в первом чтении.

"Зарегистрировать пасеку не слишком затратно, в зоне боевых действий ежегодные обследования бывают бесплатными. Впрочем, некоторые пчеловоды не хотят регистрироваться из-за того, что вообще требуются затраты на регистрацию и обследование. А те, кто содержит до 15 семей, считают это лишними заботами", — уточняет владелец бренда "Папкина Пасека" Сергей Папка.

В то же время в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" добавляют, что без официальной регистрации и ветеринарно-санитарного паспорта пасечник не может легально экспортировать свою продукцию в ЕС, а это — прямой барьер для доступа к крупнейшему в мире рынку сбыта меда.

В самом же ЕС взаимодействие между пчеловодами и аграриями основано на принципах сотрудничества, коммуникации и взаимной ответственности.

"Это не просто добровольные договоренности, а часто — часть более широкой стратегии, поддерживаемой законодательством и технологическими инструментами", — резюмирует координатор комитета защиты растений и семян УКАБ Анна Каширина.

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновости
Европейский Союз
Украина