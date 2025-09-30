Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів

Нічні та ранкові приморозки восени, які вже охопили деякі центральні, північні, східні регіоні та Волинь, можуть серйозно вплинути на урожай. Чим перші холоди загрожують фруктовим деревам та овочам, журналісту УНН розповів голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

Якщо говорити про промислові врожаї, то вони, звичайно, в теплицях. А у людей, то звичайно, якщо на городі не встигли прибрати помідори, огірки, то можуть постраждати. Буряк пізно вбирається, то, якщо приморозки будуть сильні, він теж може промерзнути навіть під землею

Він додав, що здебільшого від заморозків страждають багаторічні рослини, аж до втрати чи погіршення наступного врожаю.

Звичайно, що це ризик для врожаю, якщо говорити про багаторічні насадження. Тому що, наприклад, восени процеси, поки листя не опало, процеси в рослині не завершені. Якщо не завершився до кінця процес формування нових пагонів, є високий ризик під час сильних заморозків, що саме ці пагони в першу чергу постраждають. І як результат буде - недоотриманий врожай

За його словами, це стосується здебільшого фруктових дерев та винограду. Він також пояснив, що весняні заморозки є більш небезпечними для врожаю, адже припадають на процес цвітіння, тому можуть завдати велику шкоду, зокрема таким деревам, як черешня, абрикос, персик, які дуже бояться морозів.

Овочі теж можуть постраждати від заморозків, але в цьому випадку йдеться здебільшого саме про зіпсовані плоди, адже самі рослини, здебільшого висаджуються кожного року.

Заморозки можуть знизити врожай наступного року, наприклад, фруктових дерев. Овочі - все ж таки... намагаються зібрати врожай заздалегідь, до настання перших заморозків. Звичайно, що померзнути може все