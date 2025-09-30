$41.320.16
Ексклюзив
07:25 • 772 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 1950 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11610 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 17102 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 49010 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 99837 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54890 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55271 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57877 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30637 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів

Київ • УНН

 • 772 перегляди

В Україні нічні та ранкові приморозки можуть вплинути на врожай, особливо на багаторічні рослини та пізні овочі. Голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко пояснив, що це може призвести до недоотримання врожаю наступного року.

Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів

Нічні та ранкові приморозки восени, які вже охопили деякі центральні, північні, східні регіоні та Волинь, можуть серйозно вплинути на урожай. Чим перші холоди загрожують фруктовим деревам та овочам, журналісту УНН розповів голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

Деталі

Якщо говорити про промислові врожаї, то вони, звичайно, в теплицях. А у людей, то звичайно, якщо на городі не встигли прибрати помідори, огірки, то можуть постраждати. Буряк пізно вбирається, то, якщо приморозки будуть сильні, він теж може промерзнути навіть під землею

- каже фахівець.

Він додав, що здебільшого від заморозків страждають багаторічні рослини, аж до втрати чи погіршення наступного врожаю.

Звичайно, що це ризик для врожаю, якщо говорити про багаторічні насадження. Тому що, наприклад, восени процеси, поки листя не опало, процеси в рослині не завершені. Якщо не завершився до кінця процес формування нових пагонів, є високий ризик під час сильних заморозків, що саме ці пагони в першу чергу постраждають. І як результат буде - недоотриманий врожай

- пояснює Печко.

За його словами, це стосується здебільшого фруктових дерев та винограду. Він також пояснив, що весняні заморозки є більш небезпечними для врожаю, адже припадають на процес цвітіння, тому можуть завдати велику шкоду, зокрема таким деревам, як черешня, абрикос, персик, які дуже бояться морозів.

Овочі теж можуть постраждати від заморозків, але в цьому випадку йдеться здебільшого саме про зіпсовані плоди, адже самі рослини, здебільшого висаджуються кожного року.

Заморозки можуть знизити врожай наступного року, наприклад, фруктових дерев. Овочі - все ж таки... намагаються зібрати врожай заздалегідь, до настання перших заморозків. Звичайно, що померзнути може все

- каже Печко, додаючи, що у випадку з овочами більше ідеться про товарний вигляд готового плода, а не самого куща чи рослини.

Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цін

Альона Уткіна

Суспільство Агроновини