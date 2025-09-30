$41.320.16
Эксклюзив
07:25 • 790 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 1992 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 11618 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 17112 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 49025 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 54894 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 55281 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 57886 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30637 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25897 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Украинские бойцы уничтожили две российские РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" на Купянском направленииVideo29 сентября, 21:48 • 8770 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 12614 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 5740 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 14003 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 10773 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 49029 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 55285 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 57892 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 44130 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33641 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Майк Джонсон
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Государственная граница Украины
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 16015 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 18503 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 31154 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 39454 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 36414 просмотра
MIM-104 Patriot
Хранитель
Шахед-136
Нефть марки Brent
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В Украине ночные и утренние заморозки могут повлиять на урожай, особенно на многолетние растения и поздние овощи. Глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко объяснил, что это может привести к недополучению урожая в следующем году.

Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей

Ночные и утренние заморозки осенью, которые уже охватили некоторые центральные, северные, восточные регионы и Волынь, могут серьезно повлиять на урожай. Чем первые холода угрожают фруктовым деревьям и овощам, журналисту УНН рассказал глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

Подробности

Если говорить о промышленных урожаях, то они, конечно, в теплицах. А у людей, то конечно, если на огороде не успели убрать помидоры, огурцы, то могут пострадать. Свекла поздно убирается, то, если заморозки будут сильные, она тоже может промерзнуть даже под землей

- говорит специалист.

Он добавил, что в основном от заморозков страдают многолетние растения, вплоть до потери или ухудшения следующего урожая.

Конечно, это риск для урожая, если говорить о многолетних насаждениях. Потому что, например, осенью процессы, пока листья не опали, процессы в растении не завершены. Если не завершился до конца процесс формирования новых побегов, есть высокий риск во время сильных заморозков, что именно эти побеги в первую очередь пострадают. И как результат будет - недополученный урожай

- объясняет Печко.

По его словам, это касается в основном фруктовых деревьев и винограда. Он также пояснил, что весенние заморозки более опасны для урожая, ведь приходятся на процесс цветения, поэтому могут нанести большой вред, в частности таким деревьям, как черешня, абрикос, персик, которые очень боятся морозов.

Овощи тоже могут пострадать от заморозков, но в этом случае речь идет в основном именно об испорченных плодах, ведь сами растения, в основном высаживаются каждый год.

Заморозки могут снизить урожай следующего года, например, фруктовых деревьев. Овощи - все же... стараются собрать урожай заранее, до наступления первых заморозков. Конечно, померзнуть может все

- говорит Печко, добавляя, что в случае с овощами больше речь идет о товарном виде готового плода, а не самого куста или растения.

Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и цен01.08.25, 09:54 • 78364 просмотра

Алена Уткина

ОбществоАгроновости