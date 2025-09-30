Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей

Ночные и утренние заморозки осенью, которые уже охватили некоторые центральные, северные, восточные регионы и Волынь, могут серьезно повлиять на урожай. Чем первые холода угрожают фруктовым деревьям и овощам, журналисту УНН рассказал глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

Подробности

Если говорить о промышленных урожаях, то они, конечно, в теплицах. А у людей, то конечно, если на огороде не успели убрать помидоры, огурцы, то могут пострадать. Свекла поздно убирается, то, если заморозки будут сильные, она тоже может промерзнуть даже под землей - говорит специалист.

Он добавил, что в основном от заморозков страдают многолетние растения, вплоть до потери или ухудшения следующего урожая.

Конечно, это риск для урожая, если говорить о многолетних насаждениях. Потому что, например, осенью процессы, пока листья не опали, процессы в растении не завершены. Если не завершился до конца процесс формирования новых побегов, есть высокий риск во время сильных заморозков, что именно эти побеги в первую очередь пострадают. И как результат будет - недополученный урожай - объясняет Печко.

По его словам, это касается в основном фруктовых деревьев и винограда. Он также пояснил, что весенние заморозки более опасны для урожая, ведь приходятся на процесс цветения, поэтому могут нанести большой вред, в частности таким деревьям, как черешня, абрикос, персик, которые очень боятся морозов.

Овощи тоже могут пострадать от заморозков, но в этом случае речь идет в основном именно об испорченных плодах, ведь сами растения, в основном высаживаются каждый год.

Заморозки могут снизить урожай следующего года, например, фруктовых деревьев. Овощи - все же... стараются собрать урожай заранее, до наступления первых заморозков. Конечно, померзнуть может все - говорит Печко, добавляя, что в случае с овощами больше речь идет о товарном виде готового плода, а не самого куста или растения.

