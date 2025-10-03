$41.280.05
Україна очікує зібрати 77 мільйонів тонн зернових у 2025 році

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Українські аграрії прогнозують зібрати близько 77 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур у 2025 році. Вже зібрано понад 70% ранніх зернових, що дозволить повністю покрити внутрішні потреби країни та експортувати понад 15 мільйонів тонн.

Україна очікує зібрати 77 мільйонів тонн зернових у 2025 році

Українські аграрії очікують зібрати близько 77 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур у 2025 році. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

Деталі

За його словами, наразі вже зібрано понад 70% ранніх зернових із запланованих площ, що становить близько 30 мільйонів тонн. Очікується, що цьогорічний урожай за обсягами не поступатиметься торішньому, а за окремими культурами – навіть перевищить його.

Прогнозується, що цього року будуть кращі показники по збору кукурудзи, олійних культур, сої та соняшнику. В межах 76–77 мільйонів тонн можна розраховувати в цьому сезоні 

– зазначив Марчук.

Паралельно зі збором врожаю в Україні триває посівна кампанія. Озимими вже засіяно близько 2,5 мільйона гектарів.

Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка02.10.25, 13:45 • 2922 перегляди

Окремо представник аграрної ради підкреслив, що цьогоріч вдалося досягти високих результатів зі збору пшениці – 22,5 мільйона тонн. Це, за його словами, дозволить повністю покрити внутрішні потреби країни, які становлять 6–7 мільйонів тонн на рік.

Продовольча безпека по пшениці буде повністю забезпечена. А понад 15 мільйонів тонн зернових ми зможемо експортувати 

– наголосив Марчук.

Таким чином, попри виклики війни, обстріли та несприятливі погодні умови, український агросектор зберігає потенціал для стабільного внутрішнього забезпечення та виходу на світові ринки.

Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів03.10.25, 13:26 • 1146 переглядiв

Степан Гафтко

