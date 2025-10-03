Україна очікує зібрати 77 мільйонів тонн зернових у 2025 році
Київ • УНН
Українські аграрії прогнозують зібрати близько 77 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур у 2025 році. Вже зібрано понад 70% ранніх зернових, що дозволить повністю покрити внутрішні потреби країни та експортувати понад 15 мільйонів тонн.
Українські аграрії очікують зібрати близько 77 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур у 2025 році. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.
Деталі
За його словами, наразі вже зібрано понад 70% ранніх зернових із запланованих площ, що становить близько 30 мільйонів тонн. Очікується, що цьогорічний урожай за обсягами не поступатиметься торішньому, а за окремими культурами – навіть перевищить його.
Прогнозується, що цього року будуть кращі показники по збору кукурудзи, олійних культур, сої та соняшнику. В межах 76–77 мільйонів тонн можна розраховувати в цьому сезоні
Паралельно зі збором врожаю в Україні триває посівна кампанія. Озимими вже засіяно близько 2,5 мільйона гектарів.
Окремо представник аграрної ради підкреслив, що цьогоріч вдалося досягти високих результатів зі збору пшениці – 22,5 мільйона тонн. Це, за його словами, дозволить повністю покрити внутрішні потреби країни, які становлять 6–7 мільйонів тонн на рік.
Продовольча безпека по пшениці буде повністю забезпечена. А понад 15 мільйонів тонн зернових ми зможемо експортувати
Таким чином, попри виклики війни, обстріли та несприятливі погодні умови, український агросектор зберігає потенціал для стабільного внутрішнього забезпечення та виходу на світові ринки.
