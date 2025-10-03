Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів

В Україні під час нинішніх жнив аграрії зібрали вже понад 31,5 млн тонн зернових і зернобобових нового врожаю - загалом з 65% засіяних площ, завершено збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами - повідомили у міністерстві.

Які лідери

Зокрема:

пшениці – зібрано 22 525,8 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га;

ячменю – зібрано 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га;

гороху – зібрано 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га;

кукурудзи – 2 059,9 тис. тонн на площі 405,4 тис. га.

Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. тонн на площі 315,8 тис. га.

Серед лідерів:

Одеська область – зібрано 3 707,3 тис. тонн з площі 1 115,1 тис. га;

Вінницька область – зібрано 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га;

Кіровоградська область – зібрано 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га;

Хмельницька область – зібрано 2 182,3 тис. тонн з площі 317,5 тис. га.

Олійних культур зібрано:

ріпаку – 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га;

сої – 2 231,1 тис. тонн на площі 1 006,20 тис. га;

соняшнику – 5 535,3 тис. тонн на площі 3 017,8 тис. га.

Цукрових буряків викопано вже 2 415,7 тис. тонн на площі 49,8 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої – 46%, кукурудзи – 10%, цукрових буряків – 25%.

Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений - зазначили у Мінекономіки.

