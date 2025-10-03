Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів

$41.280.05
10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters
3 жовтня, 01:34
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї
3 жовтня, 03:06
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди
3 жовтня, 03:34
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму
05:32
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
07:40
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму
05:32
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?
2 жовтня, 12:21
День оселедця: п'ять апетитних рибних страв
2 жовтня, 11:55
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Ніколь Кідман
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Полтавська область
Одеська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59

Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів

Київ • УНН

 • 644 перегляди

В Україні аграрії зібрали понад 31,5 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю, обмолотивши 65% засіяних площ. Завершено збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів

В Україні під час нинішніх жнив аграрії зібрали вже понад 31,5 млн тонн зернових і зернобобових нового врожаю - загалом з 65% засіяних площ, завершено збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами

- повідомили у міністерстві.

Які лідери

Зокрема:

  • пшениці – зібрано 22 525,8 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га;
    • ячменю – зібрано 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га;
      • гороху – зібрано 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га;
        • кукурудзи – 2 059,9 тис. тонн на площі 405,4 тис. га.

          Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. тонн на площі 315,8 тис. га.

          Серед лідерів:

          • Одеська область – зібрано 3 707,3 тис. тонн з площі 1 115,1 тис. га;
            • Вінницька область – зібрано 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га;
              • Кіровоградська область – зібрано 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га;
                • Хмельницька область – зібрано 2 182,3 тис. тонн з площі 317,5 тис. га.

                  Олійних культур зібрано:

                  • ріпаку – 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га;
                    • сої – 2 231,1 тис. тонн на площі 1 006,20 тис. га;
                      • соняшнику – 5 535,3 тис. тонн на площі 3 017,8 тис. га.

                        Цукрових буряків викопано вже 2 415,7 тис. тонн на площі 49,8 тис. га.

                        Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої – 46%, кукурудзи – 10%, цукрових буряків – 25%.

                        Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений

                        - зазначили у Мінекономіки.

