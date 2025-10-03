Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 65% полей

В Украине во время нынешней жатвы аграрии собрали уже более 31,5 млн тонн зерновых и зернобобовых нового урожая - в целом с 65% засеянных площадей, завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

По состоянию на 3 октября 2025 года в Украине уже собрано 31 548,8 тыс. тонн зерновых культур на площади 7 213,8 тыс. га. Обмолочено 65% площадей, засеянных этими культурами - сообщили в министерстве.

Какие лидеры

В частности:

пшеницы – собрано 22 525,8 тыс. тонн на площади 5 020,3 тыс. га;

ячменя – собрано 5 330,3 тыс. тонн на площади 1 345,6 тыс. га;

гороха – собрано 626,6 тыс. тонн на площади 266 тыс. га;

кукурузы – 2 059,9 тыс. тонн на площади 405,4 тыс. га.

Других зерновых и зернобобовых собрано 879,6 тыс. тонн на площади 315,8 тыс. га.

Среди лидеров:

Одесская область – собрано 3 707,3 тыс. тонн с площади 1 115,1 тыс. га;

Винницкая область – собрано 2 426 тыс. тонн с площади 437 тыс. га;

Кировоградская область – собрано 2 223,8 тыс. тонн с площади 541,3 тыс. га;

Хмельницкая область – собрано 2 182,3 тыс. тонн с площади 317,5 тыс. га.

Масличных культур собрано:

рапса – 3 303,2 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га;

сои – 2 231,1 тыс. тонн на площади 1 006,20 тыс. га;

подсолнечника – 5 535,3 тыс. тонн на площади 3 017,8 тыс. га.

Сахарной свеклы выкопано уже 2 415,7 тыс. тонн на площади 49,8 тыс. га.

В целом, подсолнечника собрано с 58,7% засеянных площадей, сои – 46%, кукурузы – 10%, сахарной свеклы – 25%.

Сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса завершен - отметили в Минэкономики.

россияне вывезли с ВОТ Украины 2,5 млн тонн пшеницы нового урожая - ЦНС