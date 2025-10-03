Украина ожидает собрать 77 миллионов тонн зерновых в 2025 году

Украинские аграрии ожидают собрать около 77 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.

По его словам, сейчас уже собрано более 70% ранних зерновых с запланированных площадей, что составляет около 30 миллионов тонн. Ожидается, что нынешний урожай по объемам не будет уступать прошлогоднему, а по отдельным культурам – даже превысит его.

Прогнозируется, что в этом году будут лучшие показатели по сбору кукурузы, масличных культур, сои и подсолнечника. В пределах 76–77 миллионов тонн можно рассчитывать в этом сезоне

Параллельно со сбором урожая в Украине продолжается посевная кампания. Озимыми уже засеяно около 2,5 миллиона гектаров.

Украина рассчитывает на пересмотр аграрных пошлин до конца года и ускорение евроинтеграции - Качка

Отдельно представитель аграрного совета подчеркнул, что в этом году удалось достичь высоких результатов по сбору пшеницы – 22,5 миллиона тонн. Это, по его словам, позволит полностью покрыть внутренние потребности страны, которые составляют 6–7 миллионов тонн в год.

Продовольственная безопасность по пшенице будет полностью обеспечена. А более 15 миллионов тонн зерновых мы сможем экспортировать