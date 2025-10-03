$41.280.05
Украина ожидает собрать 77 миллионов тонн зерновых в 2025 году

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Украинские аграрии прогнозируют собрать около 77 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур в 2025 году. Уже собрано более 70% ранних зерновых, что позволит полностью покрыть внутренние потребности страны и экспортировать более 15 миллионов тонн.

Украина ожидает собрать 77 миллионов тонн зерновых в 2025 году

Украинские аграрии ожидают собрать около 77 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет УНН.

Детали

По его словам, сейчас уже собрано более 70% ранних зерновых с запланированных площадей, что составляет около 30 миллионов тонн. Ожидается, что нынешний урожай по объемам не будет уступать прошлогоднему, а по отдельным культурам – даже превысит его.

Прогнозируется, что в этом году будут лучшие показатели по сбору кукурузы, масличных культур, сои и подсолнечника. В пределах 76–77 миллионов тонн можно рассчитывать в этом сезоне 

– отметил Марчук.

Параллельно со сбором урожая в Украине продолжается посевная кампания. Озимыми уже засеяно около 2,5 миллиона гектаров.

Украина рассчитывает на пересмотр аграрных пошлин до конца года и ускорение евроинтеграции - Качка02.10.25, 13:45 • 2920 просмотров

Отдельно представитель аграрного совета подчеркнул, что в этом году удалось достичь высоких результатов по сбору пшеницы – 22,5 миллиона тонн. Это, по его словам, позволит полностью покрыть внутренние потребности страны, которые составляют 6–7 миллионов тонн в год.

Продовольственная безопасность по пшенице будет полностью обеспечена. А более 15 миллионов тонн зерновых мы сможем экспортировать 

– подчеркнул Марчук.

Таким образом, несмотря на вызовы войны, обстрелы и неблагоприятные погодные условия, украинский агросектор сохраняет потенциал для стабильного внутреннего обеспечения и выхода на мировые рынки.

Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 65% полей03.10.25, 13:26 • 1100 просмотров

Степан Гафтко

