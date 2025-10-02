Украина рассчитывает на пересмотр аграрных пошлин до конца года и ускорение евроинтеграции - Качка

До конца года ожидается ряд экономических решений в сотрудничестве с ЕС, в частности по пересмотру пошлин на сельскохозяйственную продукцию. В то же время главной задачей правительства является ускорение процесса вступления Украины в ЕС, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает УНН.

Подробности

Он рассказал, что 30 сентября завершились двусторонние переговоры с Европейской Комиссией в рамках скрининга украинского законодательства к праву ЕС, на которых 27 стран-членов проголосовали "за".

Интеграция с ЕС должна работать для реальных компаний в реальной экономике и, конечно, для наших людей. Украинская сессия предназначена как для политических, так и для экономических проектов. Политически она подтверждает наше возвращение в европейскую семью... Экономически это означает наибольшую стабильность, инвестиции и рост здесь, в Украине, но также и в Европейском Союзе - подчеркнул Качка.

Он отметил также, что для бизнеса это "открывает самый большой и самый конкурентный рынок в мире", добавив, что украинский бизнес "очень конкурентоспособен, и нам есть что добавить".

Сейчас мы ожидаем решения по пересмотру пошлин на сельскохозяйственную продукцию, и у нас есть много других экономических проектов, связанных с этим, до конца этого года. Но самое важное то, что нам нужно интенсифицировать наш процесс вступления - подытожил он.

Ранее УНН писал, что Европейский Союз готовится начать техническую работу по присоединению Украины и Молдовы, несмотря на продолжающуюся блокировку Венгрией переговоров о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила, чтобы обойти вето Венгрии, начав техническую работу в нескольких "кластерах" даже без официального решения.