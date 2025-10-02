Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка

$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 19034 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21554 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20901 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34662 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18844 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20770 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37608 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55110 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30515 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55113 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Олена Сосєдка
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Польща
Данія
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59
Fox News
The Guardian
Bild
P-8 Poseidon
МіГ-31

Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Україна розраховує на низку економічних рішень з ЄС до кінця року, зокрема щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію. Головним завданням уряду є прискорення процесу вступу країни до Євросоюзу.

Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка

До кінця року очікується низка економічних рішень у співпраці з ЄС, зокрема щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію. Водночас головним завданням уряду є прискорення процесу вступу України до ЄС, заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що 30 вересня, завершилися двосторонні переговори з Європейською Комісією в межах скринінгу українського законодавства до права ЄС, на яких 27 країн-членів проголосувати "за".

Інтеграція з ЄС має працювати для реальних компаній у реальній економіці та, звичайно, для наших людей. Українська сесія призначена як для політичних, так і для економічних проєктів. Політично вона підтверджує наше повернення до європейської родини... Економічно це означає найбільшу стабільність, інвестиції та зростання тут, в Україні, але також і в Європейському Союзі

- підкреслив Качка.

Він зазначив також, що для бізнесу це "відкриває найбільший і найконкурентніший ринок у світі", додавши, що український бізнес "дуже конкурентоспроможний, і нам є що додати".

Зараз ми очікуємо рішення щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію, і в нас є багато інших економічних проєктів, пов'язаних з цим, до кінця цього року. Але найважливіше те, що нам потрібно інтенсифікувати наш процес вступу

- підсумував він.

Раніше УНН писав, що Європейський Союз готується розпочати технічну роботу щодо приєднання України та Молдови, попри триваюче блокування Угорщиною переговорів про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила, щоб обійти вето Угорщини, розпочавши технічну роботу у кількох "кластерах" навіть без офіційного рішення. 

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова