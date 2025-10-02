Україна розраховує на перегляд аграрних мит до кінця року і пришвидшення євроінтеграції - Качка
Київ • УНН
До кінця року очікується низка економічних рішень у співпраці з ЄС, зокрема щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію. Водночас головним завданням уряду є прискорення процесу вступу України до ЄС, заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає УНН.
Деталі
Він розповів, що 30 вересня, завершилися двосторонні переговори з Європейською Комісією в межах скринінгу українського законодавства до права ЄС, на яких 27 країн-членів проголосувати "за".
Інтеграція з ЄС має працювати для реальних компаній у реальній економіці та, звичайно, для наших людей. Українська сесія призначена як для політичних, так і для економічних проєктів. Політично вона підтверджує наше повернення до європейської родини... Економічно це означає найбільшу стабільність, інвестиції та зростання тут, в Україні, але також і в Європейському Союзі
Він зазначив також, що для бізнесу це "відкриває найбільший і найконкурентніший ринок у світі", додавши, що український бізнес "дуже конкурентоспроможний, і нам є що додати".
Зараз ми очікуємо рішення щодо перегляду мит на сільськогосподарську продукцію, і в нас є багато інших економічних проєктів, пов'язаних з цим, до кінця цього року. Але найважливіше те, що нам потрібно інтенсифікувати наш процес вступу
Раніше УНН писав, що Європейський Союз готується розпочати технічну роботу щодо приєднання України та Молдови, попри триваюче блокування Угорщиною переговорів про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила, щоб обійти вето Угорщини, розпочавши технічну роботу у кількох "кластерах" навіть без офіційного рішення.