Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Киев • УНН
В Украине собрано 31,5 млн тонн зерновых культур с 65% площадей, завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Погода нанесла больший ущерб урожаю, чем война, особенно на юго-востоке страны.
Сбор урожая в Украине в 2025 году проходит, как и ряд предыдущих, в условиях полномасштабной войны. Из-за этого аграрии в очередной раз вынуждены преодолевать целый ряд трудностей, из-за которых нынешние результаты оказались ниже прогнозируемых. Как проходит сбор урожая 2025 года в Украине, какие результаты были достигнуты и какие факторы больше всего навредили нынешним кампаниям - рассказывает УНН.
Аграрная статистика Украины
По данным Министерства экономики, в Украине уже собрали 31 548,8 тыс. тонн зерновых культур на площади 7 213,8 тыс. га. Обмолочено 65% площадей, засеянных этими культурами.
Лидируют следующие культуры:
· пшеницы – собрано 22 525,8 тыс. тонн на площади 5 020,3 тыс. га;
· ячменя – собрано 5 330,3 тыс. тонн на площади 1 345,6 тыс. га;
· гороха – собрано 626,6 тыс. тонн на площади 266 тыс. га;
· кукурузы – 2 059,9 тыс. тонн на площади 405,4 тыс. га.
· Других зерновых и зернобобовых собрано 879,6 тыс. тонн на площади 315,8 тыс. га.
Урожайность по регионам
Среди областей лидируют:
· Одесская область – собрано 3 707,3 тыс. тонн с площади 1 115,1 тыс. га;
· Винницкая область – собрано 2 426 тыс. тонн с площади 437 тыс. га;
· Кировоградская область – собрано 2 223,8 тыс. тонн с площади 541,3 тыс. га;
· Хмельницкая область – собрано 2 182,3 тыс. тонн с площади 317,5 тыс. га.
Масличных культур собрано:
· рапса – 3 303,2 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га;
· сои – 2 231,1 тыс. тонн на площади 1 006,20 тыс. га;
· подсолнечника – 5 535,3 тыс. тонн на площади 3 017,8 тыс. га.
Сахарной свеклы выкопано уже 2 415,7 тыс. тонн на площади 49,8 тыс. га.
В целом, подсолнечника собрано с 58,7% засеянных площадей, сои – 46%, кукурузы – 10%, сахарной свеклы – 25%.
Сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса завершен
Лучшие культуры по урожайности
Заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНН заявил, что сейчас обработано 70% от запланированных площадей, однако из-за засухи урожаю был нанесен значительный ущерб.
Сбор продолжается, 70% от запланированных площадей обработано. Ситуация неоднозначная. Если смотреть, так сказать, среднюю температуру по палате, то в юго-восточном регионе потери колоссальные. Из-за засухи Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская область, Одесская область… Там плохие результаты. Западная Украина – там результаты и по зерновой группе, такой, как пшеница, по кукурузе, то там дожди пошли, в принципе будут лучшие показатели
Эксперт также отметил, что в этом году больше всего будет собрано кукурузы, поскольку в этом году, как и в прошлом, наблюдается хорошая международная цена на этот продукт. Впрочем, в целом общие результаты, по сравнению с прошлым годом, будут ниже.
Кукурузы будет больше всего собрано, потому что больше площадей было засеяно. Больше аграриев делали ставки в этом сезоне на эту культуру, потому что в прошлом сезоне была хорошая международная цена и в принципе сейчас она также довольно такая неплохая. Поэтому если смотреть по состоянию на сегодня, то собрано уже зерновых, зернобобовых в пределах 37,5 миллионов тонн. Думаю, если с масличными считать, то в этом сезоне будет несколько худший результат. Где-то в пределах 73-74 миллионов тонн зерновых и масличных культур мы соберем. Это на процентов пять меньше, чем в прошлом году
По его словам, в северо-западных областях более-менее нарастили показатели прошлого года, отстали на 5-7%, "это для нас не критично, но это критично для жизнедеятельности предприятий".
Стоит вопрос, где брать деньги. Нашим участникам Ассоциации мы старались помогать. В частности херсонцам. Мы им удобрения давали, семена давали, топливо, кто мог, передавал. Они хоть как-то выбрались из озимой компании, но как быть яровой трудно говорить
Влияние погоды на урожай
Марчук добавил, что в целом аграрный совет надеялся на лучшие результаты, однако эти надежды не оправдались из-за погоды.
Погода очень сильный нанесла удар. Юго-восток, когда люди молотили подсолнечник условно две тонны, а сейчас они не тоннами, а килограммами считают. Это кризис, это большой экономический удар по жизнедеятельности этих предприятий
Эксперт пояснил, что на сегодняшний день погода вредит урожайности еще больше, чем война.
На сегодняшний день наибольшими факторами, которые вредят урожайности, являются война и погода. В прифронтовых территориях существует много проблем, в частности разминирование. Разминируется мало, а там где разминируется – враг продолжает наносить удары. Но я на первое место вынес бы, все-таки, погоду. Именно погодные условия наносят наибольший вред
Как на урожай влияет война
Марчук также добавил, что в Донецкой области наибольший ущерб наносит именно война, поскольку из-за продвижения врага фермеры покидают свои хозяйства, а это десятки тысяч гектаров земли. Впрочем, на общую картину больше всего влияют именно погодные условия.
Если смотреть по Донецкой области, то есть предприятия, которые из-за нашествия врага, дальнейшего продвижения его, просто бросили предприятия и были вынуждены эвакуироваться. Они покинули десятки тысяч гектаров в сумме. Участник нашей ассоциации имел четыре тысячи гектаров в Доброполье, он был вынужден оттуда уехать, потому что там каждый день убивали людей, были обстрелы. И таких довольно многочисленное количество. Это по войне. Но больший фактор внесли погодные условия, потому что потери по подсолнечнику, по пшенице, по кукурузе чрезвычайно велики в юго-восточном регионе
Посевная озимых культур 2025
В Министерстве экономики Украины сообщили, что аграрии засеяли почти 5 млн га озимых культур, или почти три четверти запланированных полей. Две области уже завершили посевную зерновых.
По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур. Это 74,0 % от прогнозируемых площадей
В частности, посеяно:
· озимой пшеницы – 3 443,6 тыс. га;
· озимого ячменя – 300,3 тыс. га;
· озимой ржи – 60,0 тыс. га.
Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. Полтавская и Тернопольская области завершили сев.
Озимого рапса засеяно 1 030 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Сейчас аграрии 13 областей завершили сев озимого рапса.
В Украине во время нынешней жатвы аграрии собрали уже более 31,5 млн тонн зерновых и зернобобовых нового урожая - в целом с 65% засеянных площадей, завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса, сообщили в Минэкономики.
