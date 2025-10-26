$41.900.00
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
10:00 • 11947 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты

Киев • УНН

 • 11984 просмотра

В Украине собрано 31,5 млн тонн зерновых культур с 65% площадей, завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Погода нанесла больший ущерб урожаю, чем война, особенно на юго-востоке страны.

Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты

Сбор урожая в Украине в 2025 году проходит, как и ряд предыдущих, в условиях полномасштабной войны. Из-за этого аграрии в очередной раз вынуждены преодолевать целый ряд трудностей, из-за которых нынешние результаты оказались ниже прогнозируемых. Как проходит сбор урожая 2025 года в Украине, какие результаты были достигнуты и какие факторы больше всего навредили нынешним кампаниям - рассказывает УНН.  

Аграрная статистика Украины

По данным Министерства экономики, в Украине уже собрали 31 548,8 тыс. тонн зерновых культур на площади 7 213,8 тыс. га. Обмолочено 65% площадей, засеянных этими культурами.

Лидируют следующие культуры:

·         пшеницы – собрано 22 525,8 тыс. тонн на площади 5 020,3 тыс. га;

·         ячменя – собрано 5 330,3 тыс. тонн на площади 1 345,6 тыс. га;

·         гороха – собрано 626,6 тыс. тонн на площади 266 тыс. га;

·         кукурузы – 2 059,9 тыс. тонн на площади 405,4 тыс. га.

·         Других зерновых и зернобобовых собрано 879,6 тыс. тонн на площади 315,8 тыс. га.

Урожайность по регионам

Среди областей лидируют:

·         Одесская область – собрано 3 707,3 тыс. тонн с площади 1 115,1 тыс. га;

·         Винницкая область – собрано 2 426 тыс. тонн с площади 437 тыс. га;

·         Кировоградская область – собрано 2 223,8 тыс. тонн с площади 541,3 тыс. га;

·         Хмельницкая область – собрано 2 182,3 тыс. тонн с площади 317,5 тыс. га.

Масличных культур собрано:

·         рапса – 3 303,2 тыс. тонн на площади 1 275,6 тыс. га;

·         сои – 2 231,1 тыс. тонн на площади 1 006,20 тыс. га;

·         подсолнечника – 5 535,3 тыс. тонн на площади 3 017,8 тыс. га.

Сахарной свеклы выкопано уже 2 415,7 тыс. тонн на площади 49,8 тыс. га.

В целом, подсолнечника собрано с 58,7% засеянных площадей, сои – 46%, кукурузы – 10%, сахарной свеклы – 25%.

Сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса завершен 

- отметили в Минэкономики.

Незарегистрированные пасеки усложняют работу агросектора18.09.25, 10:00 • 3322 просмотра

Лучшие культуры по урожайности

Заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНН заявил, что сейчас обработано 70% от запланированных площадей, однако из-за засухи урожаю был нанесен значительный ущерб.

Сбор продолжается, 70% от запланированных площадей обработано. Ситуация неоднозначная. Если смотреть, так сказать, среднюю температуру по палате, то в юго-восточном регионе потери колоссальные. Из-за засухи Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская область, Одесская область… Там плохие результаты. Западная Украина – там результаты и по зерновой группе, такой, как пшеница, по кукурузе, то там дожди пошли, в принципе будут лучшие показатели 

- сообщил Денис Марчук.

Эксперт также отметил, что в этом году больше всего будет собрано кукурузы, поскольку в этом году, как и в прошлом, наблюдается хорошая международная цена на этот продукт. Впрочем, в целом общие результаты, по сравнению с прошлым годом, будут ниже.

Кукурузы будет больше всего собрано, потому что больше площадей было засеяно. Больше аграриев делали ставки в этом сезоне на эту культуру, потому что в прошлом сезоне была хорошая международная цена и в принципе сейчас она также довольно такая неплохая. Поэтому если смотреть по состоянию на сегодня, то собрано уже зерновых, зернобобовых в пределах 37,5 миллионов тонн. Думаю, если с масличными считать, то в этом сезоне будет несколько худший результат. Где-то в пределах  73-74 миллионов тонн зерновых и масличных культур мы соберем. Это на процентов пять меньше, чем в прошлом году 

- пояснил Марчук.

По его словам, в северо-западных областях более-менее нарастили показатели прошлого года, отстали на 5-7%, "это для нас не критично, но это критично для жизнедеятельности предприятий".

Стоит вопрос, где брать деньги. Нашим участникам Ассоциации мы старались помогать. В частности херсонцам. Мы им удобрения давали, семена давали, топливо, кто мог, передавал. Они хоть как-то выбрались из озимой компании, но как быть яровой трудно говорить 

- рассказал Марчук.

Влияние погоды на урожай

Марчук добавил, что в целом аграрный совет надеялся на лучшие результаты, однако эти надежды не оправдались из-за погоды.

Погода очень сильный нанесла удар. Юго-восток, когда люди молотили подсолнечник условно две тонны, а сейчас они не тоннами, а килограммами считают. Это кризис, это большой экономический удар по жизнедеятельности этих предприятий 

- рассказал Марчук.

Эксперт пояснил, что на сегодняшний день погода вредит урожайности еще больше, чем война.

На сегодняшний день наибольшими факторами, которые вредят урожайности, являются война и погода. В прифронтовых территориях существует много проблем, в частности разминирование. Разминируется мало, а там где разминируется – враг продолжает наносить удары. Но я на первое место вынес бы, все-таки, погоду. Именно погодные условия наносят наибольший вред 

- подчеркнул Марчук.

Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей30.09.25, 10:25 • 28736 просмотров

Как на урожай влияет война

Марчук также добавил, что в Донецкой области наибольший ущерб наносит именно война, поскольку из-за продвижения врага фермеры покидают свои хозяйства, а это десятки тысяч гектаров земли. Впрочем, на общую картину больше всего влияют именно погодные условия.

Если смотреть по Донецкой области, то есть предприятия, которые из-за нашествия врага, дальнейшего продвижения его, просто бросили предприятия и были вынуждены эвакуироваться. Они покинули десятки тысяч гектаров в сумме. Участник нашей ассоциации имел четыре тысячи гектаров в Доброполье, он был вынужден оттуда уехать, потому что там каждый день убивали людей, были обстрелы. И таких довольно многочисленное количество. Это по войне. Но больший фактор внесли погодные условия, потому что потери по подсолнечнику, по пшенице, по кукурузе чрезвычайно велики в юго-восточном регионе 

- рассказал Марчук.

Посевная озимых культур 2025

В Министерстве экономики Украины сообщили, что аграрии засеяли почти 5 млн га озимых культур, или почти три четверти запланированных полей. Две области уже завершили посевную зерновых.

По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур. Это 74,0 % от прогнозируемых площадей 

- сообщили в министерстве.

В частности, посеяно:

·         озимой пшеницы – 3 443,6 тыс. га;

·         озимого ячменя – 300,3 тыс. га;

·         озимой ржи – 60,0 тыс. га.

Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. Полтавская и Тернопольская области завершили сев.

Озимого рапса засеяно 1 030 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Сейчас аграрии 13 областей завершили сев озимого рапса.

В Украине во время нынешней жатвы аграрии собрали уже более 31,5 млн тонн зерновых и зернобобовых нового урожая - в целом с 65% засеянных площадей, завершен сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса, сообщили в Минэкономики.

Украина ожидает собрать 77 миллионов тонн зерновых в 2025 году03.10.25, 14:20 • 2854 просмотра

Павел Зинченко

